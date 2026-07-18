Maximele pleacă de la 27 de grade în depresiuni și pe litoral și ajung la 36...37 de grade în vestul și în sudul țării.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici soarele încălzește rapid atmosfera și temperaturile ajung la 33 de grade în Bărăgan. Crește și disconfortul termic, iar la malul mării sunt ceva condiții de ploaie - în a doua parte a zilei.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se face foarte cald. Maximele ating 34 de grade, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Avem soare toată ziua și doar pe la munte o să apară câțiva nori de ploaie.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie foarte cald. Temperaturile urcă până la 34 de grade în Vaslui, iar în a doua parte a zilei, mai ales la deal și la munte se adună norii și o să plouă torențial.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme caldă. După-amiază, însă, vin mai multe serii de averse cu tunete și fulgere, care vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp.

Căldura se intensifică și în ținuturile vestice, pe unde se ating 36...37 de grade la umbră și stresul termic va crește după orele prânzului. Ploile apar și în această zonă și vin însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii.

În Transilvania se face mai cald decât ieri. O să plouă mai ales în vestul provinciei și la munte, pe unde se pot strânge peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și manifestări de instabilitate.

În Oltenia va fi și mai cald, iar pe la câmpie se instalează canicula: la Slatina temperatura urcă până la 36 de grade. Atmosfera devine sufocantă, iar mai târziu apar și câteva averse cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

În ținuturile sudice temperaturile cresc de la ora la alta și ajung la 36...37 de grade în Lunca Dunării. După orele prânzului, mai ales în nord-vestul Munteniei o să plouă zgomotos și se vor strânge cantități mari de apă.

Vremea în București

În București ziua de astăzi aduce soare arzător și o amiază caniculară, cu 36 de grade la umbră și disconfort termic ridicat. Spre seară și la noapte se înnorează și e posibil să plouă, iar mâine, în zori, vor fi în jur de 21 de grade.

Vremea la munte

Vremea se menține caldă și la munte. După prânz se adună norii, iar în majoritatea masivelor apar averse abundente însoțite de tunete, fulgere și vânt intens. Cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat.

Vremea la mare

Pe litoral domină atmosfera însorită. Pe plajă se ating 30 de grade, dar se resimte stresul termic. După-amiază vor fi unele înnorări și s-ar putea să vină câteva reprize de ploaie. Apa mării are în jur de 24 de grade.