E posibil să vină câteva averse și în restul țării, iar maximele pleacă de la 28 de grade în zona litoralului și în depresiuni și ajung la 36...37 de grade în Banat, în Crișana și în vestul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera însorită și se face destul de cald după prânz. Temperaturile urcă până la 34 de grade în Bărăgan, iar spre seară e posibil să apară și câțiva nori de ploaie.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, soarele încălzește rapid atmosfera. Căldura devine apăsătoare în miezul zilei, când se vor atinge 33...34 de grade, la umbră. Șansele de ploaie sunt foarte scăzute în această regiune.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face destul de cald. Temperaturile ating și depășesc pragul de 30 de grade. În zonele mai înalte se adună norii și vin câteva averse în a doua parte a zilei.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme caldă, soare, dar și câteva reprize de ploaie după orele amiezii. Vor fi și descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, iar maximele vor ajunge pe la 33, poate 34 de grade.

În ținuturile vestice se încălzește și mai tare. Pe aici avem caniculă, se ating 37 de grade, la umbră, și atmosfera devine sufocantă. E posibil să plouă la apropierea serii, mai ales în zonele de munte. Urmează o noapte tropicală, cu 23 de grade în zonele deluroase.

Și în Transilvania o să fie destul de cald. Pe-aici maximele ajung la 32 de grade în vestul provinciei. Instabilitatea crește după orele prânzului, când vin mai multe serii de averse abundente, însoțite de fenomene meteo severe.

Vremea în Oltenia

O să plouă destul de mult și în Oltenia, mai ales în nordul și în estul provinciei, în a doua parte a zilei. Până atunci avem soare arzător, multă zăpușeală și o amiază caniculară în vestul și în sud-vestul regiunii, pe unde temperaturile urcă până la 35...36 de grade.

În sudul țării maximele ajung la 34 de grade în Lunca Dunării. În zonele de deal și de munte apar ploi torențiale în mai multe reprize.

Vremea în București

În București, ziua de vineri aduce soare, vreme caldă, multă zăpușeală și o maximă de 34 de grade. Spre seară se adună norii și e posibil să vină o aversă-două.

Sâmbătă se mai încălzește puțin. O să avem o amiază caniculară, cu 35 de grade, la umbră, și disconfort termic ridicat. La apropierea serii vor fi din nou condiții de ploaie.

Duminică scăpăm de caniculă, dar rămânem cu vremea călduroasă și se ating 33 de grade. Atmosfera devine instabilă după orele amiezii. Sunt anunțate averse, cu descărcări electrice și intensificări de vânt.

Ziua de luni aduce vreme foarte caldă, 34 de grade, la umbră, și un aer greu de respirat. Spre seară se adună norii și apar câteva reprize de ploaie.

Vremea la munte

La munte se mai încălzește puțin. Aversele apar în special în Apuseni, în Carpații Meridionali și în cei de Curbură. Sunt însoțite, așa cum ne-am obișnuit, de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

Sâmbătă instabilitatea se accentuează în a doua parte a zilei. Ploile vin mai întâi în masivele vestice și nordice. Apoi ajung și în rest. Vor fi condiții de grindină și vijelii, iar cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat.

Duminică temperaturile scad ușor și atmosfera se menține instabilă. O să plouă în mai multe reprize. Vor fi din nou averse abundente și s-ar putea să cadă grindina.

Luni se face mai răcoare. După o dimineață destul de liniștită, aversele se întorc în forță și vor cuprinde majoritatea masivelor.

Vremea la mare

Pe litoral o să fie soare în cea mai mare parte a zilei. Temperaturile vor urca până la 30 de grade, iar disconfortul termic va crește și aici. După-amiază se adună norii și pot să apară câteva reprize de ploaie.

Și sâmbătă e posibil să plouă tot în a doua parte a zilei. În ansamblu avem vreme bună și maxime de până la 29 de grade.

Duminică prindem multe ore cu soare, dar pot să apară și câțiva nori de ploaie pe parcursul zilei. Vântul devine mai insistent și atinge viteze de 50 km/h, iar maximele se opresc la 28 de grade.

Luni se face mai cald și temperatura urcă până la 30 de grade. Vântul continuă să agite atmosfera, iar după-amiază se înnorează și vin câteva averse trecătoare.