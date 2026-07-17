Procurorii DIICOT și polițiștii de la Investigații Criminale au făcut 29 de percheziții într-un dosar care vizează un temut clan interlop. Acuzațiile sunt fapte de o violență extremă: tentativă de omor, cămătărie, șantaj, trafic de persoane și spălare de bani.

Printre suspecții aduși la sediul DIICOT după lăsarea serii, pentru audieri, se află și Marian Buricea, considerat liderul grupării. La poartă a fost așteptat de apropiați.

„Te iubim”, i-au strigat două femei.

Cu câteva ore înainte să fie adus în Capitală, Marian Buricea era scos din curtea casei sale, încătușat.

Procurorii DIICOT vorbesc despre un dosar complex cu zeci de infracțiuni grave. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost creată acum 5 ani. În jurul clanului s-ar fi strâns zeci de persoane, fiecare cu un rol bine stabilit. Forțe impresionante de poliție și luptători de la trupele speciale au împânzit străzile din Brăila și Galați pentru a preveni orice tentativă de fugă a suspecților.

Corespondent Știrile ProTV: "Percheziţiile au fost supravegheate din aer de acest elicopter al poliţiei. Acum a aterizat aici pentru a ridica probele găsite pe domeniul lui Marian Buricea "

Reporter: „Ce caută poliţiştii la dumneavoastră?”

Marian Buricea: „Nu ştiu. Întrebaţi-i pe dânșii.”

Reporter: „Dar v-au zis de ce v-au căutat?”

Marian Buricea: „Încă nu. Surpriza urmează.”

Anchetatorii spun că membrii grupării obțineau bani din camătă, prin împrumuturi date ilegal, cu dobânzi foarte mari. Cei care nu își plăteau datoriile ar fi fost amenințați și intimidați, iar unii erau obligați să lase garanție case, terenuri sau mașini de lux.

Din fața porții lui Marian Buricea au fost ridicate patru mașini de lux, folosite de membrii familiei sale, despre care se crede că au fost cumpărate cu bani obținuți ilegal.

Potrivit DIICOT, clanul era recunoscut pentru violența extremă pe care o folosea asupra datornicilor. Procurorii spun că - după ce au fost bătute și torturate - victimele au supraviețuit doar pentru că au primit asistență medicală de urgență. Investigatorii vorbesc despre patru tentative de omor.

În aprilie 2023, membrii clanului l-ar fi atacat pe un tânăr de 33 de ani dintr-o grupare rivală cu macetele și i-ar fi tăiat degetele de la o mână. Anchetatorii au identificat atunci patru autori care sunt și acum cercetaţi sub control judiciar, dosarul nefiind încă trimis în judecată. Victima a scăpat cu viață.

Un alt tânăr a fugit din România după o confruntare violentă cu membrii aceleiași grupări, care l-au atacat cu topoare și săbii într-un sat de lângă Brăila, acum patru ani.

Pentru a ascunde banii, liderul clanului ar fi trecut bunuri pe numele altor membri ai familiei.

Corespondent Știrile ProTV: „Procurorii sunt de câteva ore aici la casa lui Marian Buricea și, mai nou, se aude și zgomot de picamer, semn că au început să caute şi sub pavajul din curte.”

Rudă a lui Marian Burcea: „Nu ştim nimic. Caută. Mi-au făcut mizerie. Au spart betoane, fărâmă casa, nu ştiu de ce."

Polițiștii au folosit și un detector de metale.

Reporter: „E ceva îngropat acolo?”

Soția lui Marian Burcea: „Nu ştim. Ca noi aşa am cumpărat casa, nu ştim.”

În același timp, indivizii ar fi încercat să influențeze victimele să nu depună plângeri sau să își schimbe declarațiile. De altfel, în cartier, nimeni nu vrea să vorbească.

În același dosar, potrivit DIICOT, doi dintre membrii grupării sunt acuzați că au racolat două tinere prin metoda "loverboy". Le-ar fi câștigat încrederea cu promisiuni de iubire, apoi le-au obligat să se prostitueze în Elveția și Austria.