Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Specialiștii CFR încearcă acum să afle de ce au ieșit vagoanele de pe șine.

Accidentul a avut loc joi la amiază, pe bucla de legătură a stației CFR Palas, din Constanța.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate, convoiul cu 37 de vagoane trecea peste un pod feroviar când al șaselea vagon a ieșit de pe șine.

Corespondent Știrile PRO TV: „Primele două vagoane aflate după locomotivă au rămas pe șine. Alte trei vagoane au deraiat, iar acesta s-a răsturnat și a rămas înclinat.”

Pompierii au securizat imediat zona.

Corespondent Știrile PRO TV: „Perimetrul din jurul vagonului răsturnat a fost securizat din cauza încărcăturii pe care o transporta, și anume sulf. Pompierii au limitat accesul și monitorizează situația.”

Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: „La fața locului ne-am deplasat cu o autospecială de stingere, de descarcerare, și autospeciala CBRN.”

Echipele CFR vor verifica infrastructura și starea vagoanelor pentru a stabili cauza deraierii.

Accidentul a avut loc pe o linie de marfă, așa că nu a fost afectată circulația trenurilor de călători.