Vânt puternic, vijelii și averse în mai multe zone ale țării. Cum va fi vremea în București | HARTĂ

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă spre seară şi în timpul nopţii sunt prognozate înnorări temporar accentuate, averse slabe, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 40-50 km/h.

Temperatura minimă se va situa între 15 şi 17 grade. Meteorologii precizează că prognoza poate fi actualizată în funcţie de evoluţia fenomenelor, inclusiv prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Instabilitate atmosferică în mai multe zone ale țării

Meteorologii au emis o atenționare privind intensificări ale vântului, vijelii și fenomene de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării, valabilă sâmbătă, 14 iunie.

Potrivit prognozei, în intervalul 14 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 21:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și în zona de munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 până la 80 km/h, iar izolat rafalele pot depăși 90 km/h. Pe arii restrânse sunt așteptate vijelii.

Totodată, local se vor semnala manifestări de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă estimate sunt de 15-25 l/mp, iar izolat pot ajunge la 30-40 l/mp.