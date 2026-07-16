După orele prânzului, atmosfera devine instabilă în zonele montane, în Transilvania, în Oltenia și în Muntenia, pe unde apar averse zgomotoase și abundente. Maximele pleacă de la 26...27 de grade în Dealurile Munteniei și în estul Transilvaniei și ajung la 35...36 de grade în Banat, în Crișana și în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă însorită în prima parte a zilei, înnorări și câteva reprize de ploaie mai târziu. Se mai încălzește față de miercuri: se ating 33 de grade și vom resimți stresul termic accentuat.

Vremea în Moldova

Și în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o amiază călduroasă, cu multă zăpușeală și temperaturi care se apropie de pragul caniculei. O să vină câteva averse și în această regiune, mai ales în zonele de deal și de munte.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să plouă, mai abundent în regiunile montane, dar e posibil să apară câteva averse și în restul provinciei. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 32 de grade pe la Vaslui.

Vremea în Transilvania

Vreme caldă găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde se ating 33 de grade după prânz. Tot atunci o să vină și câteva reprize de ploaie, în special la munte și în zona Maramureșului. Vor fi și descărcări electrice și se pot forma vijelii.

În ținuturile vestice soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Norii se înmulțesc doar în zona montană, pe unde pot aduce cantități mari de apă în intervale scurte de timp. În rest se anunță o amiază caniculară, cu 35...36 de grade la umbră și disconfort termic ridicat.

Și în Transilvania o să fie destul de cald. Pe aici maximele ajung la 32 de grade în vestul provinciei. Instabilitatea crește după orele prânzului, când vin mai multe serii de averse abundente, însoțite de fenomene meteo severe.

Vremea în Oltenia

O să plouă destul de mult și în Oltenia, mai ales în nordul și în estul provinciei, în a doua parte a zilei. Până atunci avem soare arzător, multă zăpușeală și o amiază caniculară în vestul și în sud-vestul regiunii, pe unde temperaturile urcă până la 35...36 de grade.

În sudul țării maximele ajung la 33 de grade în Lunca Dunării, dar în zonele deluroase găsim temperaturi agreabile. Pe aici o să plouă torențial, în mai multe reprize. Vor fi și fenomene meteo severe, iar cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Vremea în București

În București avem soare și vreme bună în prima parte a zilei, înnorări și averse însoțite de descărcări electrice mai târziu. Maxima ajunge la 33 de grade și vom resimți stresul termic accentuat.

Vineri se face mai cald. Se ating 34 de grade la umbră și aerul devine greu de respirat. În a doua parte a zilei se adună norii și sunt posibile averse cu tunete și fulgere.

Ziua de sâmbătă aduce o amiază caniculară, cu 35 de grade la umbră și un disconfort termic ridicat. Spre seară se înnorează din nou, iar în noaptea următoare o să plouă.

Duminică temperatura scade puțin, dar tot se ating 32 de grade. În a doua parte a zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Vremea la munte

La munte, instabilitatea crește treptat, iar după prânz o să plouă torențial, în majoritatea masivelor. Vor fi și descărcări electrice, grindină și vijelii și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp.

Vineri avem vreme bună până după-amiază, când se înnorează și vin alte serii de averse cu tunete și fulgere. Temperaturile rămân similare cu cele de astăzi.

Instabilitatea persistă și sâmbătă. Mai ales în a doua parte a zilei și noaptea vin mai multe reprize de ploi torențiale, care vor aduce peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Acestea apar mai întâi în masivele vestice și în cele nordice, apoi se extind în toată zona montană.

Ziua de duminică aduce tot vreme instabilă. Norii se înmulțesc din nou și vin alte averse abundente și zgomotoase, însoțite de fenomene meteo severe.

Vremea la mare

Pe litoral se face mai cald. În stațiuni se ating 31...32 de grade și aerul devine greu de respirat la orele amiezii. Mai târziu se înnorează și vin câteva serii de averse zgomotoase. Apa mării are în jur de 23 de grade.

Vineri rămânem cu vremea călduroasă. Temperaturile urcă până la 31 de grade și vom resimți disconfortul termic. După-amiaza și seara se adună norii și e posibil să plouă puțin.

Sâmbătă se mai răcorește, iar maximele ajung la valori normale, de 27...28 de grade. În a doua parte a zilei vor fi câteva înnorări și s-ar putea să vină o aversă, două.

Duminică instabilitatea crește și vin mai multe reprize de ploaie, cu tunete și fulgere. Se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul bate tare și ajunge la 60 km/h.