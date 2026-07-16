Vestea că un astfel de animal se plimbă nestingherit pe lângă gospodării i-a speriat pe oameni. Așa că mai mulți vânători au fost mobilizați pentru a prinde felina, a cărei proveniență este în continuare necunoscută.

Autoritățile au precizat că nu a fost raportată nicio evadare de la o grădină zoologică. După aproape o săptămână de căutări, animalul a fost tranchilizat și preluat de reprezentanții unei grădini zoologice.

Veterinarii spun că animalul este în stare bună și pare că a fost bine îngrijit până acum. Habitatul natural al pumei este exclusiv pe continentul american.