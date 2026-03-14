Vântul se întețește în unele zone, iar maximele pleacă de la 10 grade în depresiuni și pe litoral și ajung la 18 grade în nord-vestul României.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici găsim soare, vreme bună, dar și puțină ceață acum, dimineața. La fel ca ieri, pe litoral temperaturile sunt mai modeste și nu trec de 10 grade. Se mai răcorește puțin și în rest și se vor atinge 14 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, după ce se risipește ceața matinală, urmează o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și un vânt destul de liniștit. Maximele, în scădere ușoară față de ieri, se opresc la 14 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem un pic de ceață la începutul zilei, în unele zone. Apoi iese soarele, iar la amiază se ating în jur de 13 grade. Vântul are intensificări și atinge viteze de 45 de km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Se face nefiresc de cald pentru această perioadă, iar după prânz termometrele vor indica 17, chiar 18 grade pe la Satu Mare.

Și în vestul țării avem soare și vreme bună. O să fie foarte cald pentru acest moment al anului, iar temperaturile urcă până la 17 grade. Vântul, însă, are unele intensificări în sudul Banatului, pe unde vor fi rafale de 70 de km/h.

În Transilvania avem încă o dimineață foarte rece în zona depresionară. Atmosfera devine plăcută după prânz. Temperaturile urcă destul de mult, iar pe la Târgu Mureș se vor atinge 17 grade. Vântul bate tare pe crestele Meridionalilor, cu viteze de 80 de km/h.

În Oltenia avem ceva înnorări și condiții de ceață la începutul zilei. Amiaza aduce, însă, soare, vreme bună și temperaturi peste valorile normale. La Drobeta Turnu Severin se vor înregistra în jur de 16 grade.

Și în ținuturile sudice este un pic de ceață la această oră, dar nu o să dureze foarte mult. Tot în prima parte a zilei se mai înnorează în unele zone, dar după prânz avem atmosferă însorită și temperaturi plăcute, de 13...14 grade.

Vremea în București

În București apar câțiva nori de vreme bună, dar, în ansamblu, se anunță o zi frumoasă. Se mai răcește puțin, iar maxima se oprește la 14 grade. La noapte apar ceva nori de joasă altitudine, iar minima ajunge la 2 grade.

Vremea la munte

La munte soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile se mențin la valori foarte ridicate pentru jumătatea lunii martie. Vântul are intensificări în Munții Banatului și în Carpații Meridionali, la altitudini mari, pe unde suflă cu 80 de km/h.