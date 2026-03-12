În rest temperaturile coboară spre normal. Vor fi 10 grade pe litoral și 19 grade în vestul României.

Vremea în țară

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici s-a lăsat ceața la începutul zilei, dar la amiază ar trebui să avem soare, vreme bună și temperaturi de până la 13 grade. Județul Tulcea se află, până la ora 09:30, sub cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

O situație similară găsim și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei: ceva înnorări și ceață în prima parte a zilei, atmosferă însorită mai târziu. Maximele, în scădere față de miercuri, se opresc pe la 12 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem aproape aceeași situație. Ziua începe cu nori de joasă altitudine și ceață, dar apoi vedem și soarele. Și pe-aici se mai răcește puțin și vor fi cel mult 13 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme frumoasă. Norii apar sporadic și nu vorbim deloc de precipitații. Maximele se mențin la valori peste normalul perioadei și ajung la 18 grade pe la Satu Mare.

Cel mai cald o să fie, însă, în ținuturile vestice, pe unde se vor înregistra în jur de 19 grade. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde temperaturile au coborât peste noapte până aproape de pragul gerului. Soarele încălzește atmosfera, iar la amiază, în vestul provinciei se ating în jur de 17 grade.

În Oltenia avem puțină ceață în primele ore, dar la orele prânzului avem soare și vreme bună în toată regiunea. Maximele se mențin la valori peste normalul perioadei și ajung la 16 grade pe la Drobeta Turnu-Severin.

Cam la fel va fi vremea și în ținuturile sudice: ceață sau nori de joasă altitudine dimineață și atmosferă însorită după aceea. Pe-aici temperaturile mai scad puțin și vor fi cel mult 12 grade. Până la ora 09:30 județul Teleorman se află sub Cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

Vremea în București

În București ziua începe cu nori joși sau ceață. Apoi iese soarele, dar, chiar și-așa, se mai răcește față de ieri și maxima se oprește la 11 grade. La noapte revin condițiile de ceață, iar temperatura coboară până la 1 grad.

Vremea la munte

La munte găsim vreme caldă pentru mijlocul lunii martie. Norii apar destul de rar, însă nu vorbim deloc de precipitații. În ansamblu se anunță o zi frumoasă, cu atmosferă însorită, vânt activ în unele masive și temperaturi peste mediile perioadei în majoritatea stațiunilor.