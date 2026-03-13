Maximele pleacă de la 8 grade în sudul litoralului și ajung pe la 19...20 de grade în vestul și în nord-vestul României. Vântul devine mai insistent în sudul Banatului, în nordul Moldovei și în zonele înalte de munte.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare, vreme bună, dar și puțină ceață acum, dimineața, în zona Bărăganului. La fel ca joi, pe litoral temperaturile sunt mai modeste și nu trec de 10 grade. În rest se încălzește față de ziua trecută și se vor atinge 16 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și un vânt destul de liniștit. Maximele câștigă vreo 3 grade față de joi. Vor ajunge pe la 15....16 grade, deși acum ar trebui să fie cel mult 11 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață cam rece, cu temperaturi negative, dar și un pic de ceață în unele zone. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera. Vântul adie plăcut și se face mai cald decât în mod obișnuit. La Iași se vor atinge 17 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne senin toată ziua și se încălzește simțitor. Temperaturile depășesc cu mult valorile normale pentru această perioadă. Ajung pe la 19, poate 20 de grade.

Cel mai cald o să fie, însă, în ținuturile vestice, pe unde se vor înregistra în jur de 19 grade. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni. Tot acum, la începutul zilei, s-a lăsat ceața în unele zone - fenomen care poate să dureze câteva ore bune. La amiază, în vestul provinciei ar trebui să se atingă în jur de 17 grade.

Vremea în Oltenia

Și în Oltenia avem ceață în primele ore, dar mai târziu iese soarele și în această regiune. Maximele se mențin la valori peste normalul perioadei și ajung la 16 grade pe la Drobeta-Turnu Severin.

Cam la fel va fi vremea și în ținuturile sudice: ceață sau nori de joasă altitudine până spre orele prânzului și atmosferă însorită după aceea. Pe-aici temperaturile mai scad puțin și vor fi cel mult 12 grade.

Vremea în București

În București avem o dimineață cam mohorâtă, cu ceață, dar nu foarte densă. Cerul se degajează mai târziu. Atmosfera devine plăcută și se face mai cald decât joi. Se vor atinge 15 grade.

Și sâmbătă e posibil să fie ceață la începutul zilei. Apoi se arată soarele și o să avem o amiază însorită, cu un pic de vânt și o maximă de 13 grade.

Duminică temperaturile coboară spre normal și se vor înregistra în jur de 11 grade. Va fi mai înnorat și ceața ar putea să revină în prima parte a zilei.

Luni se împrăștie norii. O să avem o zi plăcută, cu soare, vânt domol și temperaturi în creștere. Maxima ajunge pe la 15 grade.

Vremea la munte

La munte continuă vremea frumoasă. E drept că dimineața este cam frig, dar atmosfera se încălzește după orele prânzului. Temperaturile ajung la valori ridicate pentru această perioadă, iar vântul devine mai insistent în Munții Banatului. Acolo 50 km/h.

Sâmbătă soarele strălucește în toată zona montană. Vântul se întețește în Munții Banatului, iar temperaturile se mențin ridicate pentru mijlocul lunii martie.

Duminică avem atmosferă cu soare în toată zona montană. Rămânem cu vremea caldă, iar vântul mai are unele intensificări în Munții Banatului.

Luni - încă o zi frumoasă și caldă. Norii apar sporadic, se domolește și vântul, iar temperaturile din stațiuni ajung din nou la valori peste mediile perioadei.