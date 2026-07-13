În restul României găsim vreme mai bună și câteva ploi slabe. Maximele se vor situa între 20 de grade la Brașov și 31 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

În Dobrogea și Bărăgan duminică au fost 32 de grade, dar luni se face puțin mai răcoare și se ating 27 de grade. Atmosfera va fi instabilă, se pornește vântul și o să plouă torențial.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, aversele vin în mai multe reprize. Sunt însoțite de fenomene electrice, vânt puternic și pot aduce cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. Maximele nu mai trec de 27 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, instabilitatea va fi ridicată, o să plouă consistent, vor fi și tunete, fulgere și porniri ale vântului. Temperaturile vor fi cuprinse între 23 de grade la Suceava și 26 de grade la Iași și Vaslui.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim soare și vreme plăcută. Doar izolat s-ar putea să plouă în nordul Transilvaniei, iar valorile termice rămân modeste pentru luna iulie.

Și în ținuturile vestice domină atmosfera însorită. Doar întâmplător e posibil să vină o ploaie de scurtă durată și după prânz se vor înregistra 28 de grade.

În Transilvania vor fi mai multe perioade cu ploi torențiale, intensificări ale vântului și căderi de grindină, mai ales pe partea estică. Temperaturile, în scădere față de ieri, se opresc la 26 de grade la Târgu Mureș.

În Oltenia predomină vremea frumoasă, însă vântul va fi destul de insistent și o să bată cu 40...60 km/h. În a doua parte a zilei o să plouă pe suprafețe mici. Maximele ajung la 31 de grade.

În ținuturile sudice, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. Se înnorează din când în când. Apar mai multe serii de averse, cu tunete, fulgere, poate și căderi de grindină. Temperaturile scad față de ieri.

În București, astăzi se răcorește ușor și după prânz vor fi în jur de 28 de grade. În a doua parte a zilei se înnorează, apar ploi zgomotoase și se pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat. La noapte atmosfera se liniștește și minima ajunge la 16 grade.

La munte, vin averse cu tunete, fulgere, căderi de grindină și vijelii în Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat.

La mare, urmează o zi cu averse și descărcări electrice. Vântul va fi intens și se răcește. Pe plajă se ating 23 de grade, iar apa mării va avea cel mult 19 grade.