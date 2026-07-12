Vor fi și averse torențiale, cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. În celelalte regiuni se anunță vreme bună, iar maximele pornesc de la 22 de grade în Maramureș și se opresc pe la 32 de grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan se ating 31 de grade. Avem soare dimineața, însă după prânz se adună norii, se pornește vântul și o să plouă consistent.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile scad puțin față de ieri, dar crește instabilitatea. Ploile vin în mai multe reprize. Sunt însoțite de fenomene electrice, vânt puternic și pot aduce cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp.

În nordul Moldovei și în Bucovina, se încălzește și vor fi maxime de la 24 de grade la Suceava și Piatra Neamț până la 27 de grade la Iași. În estul Moldovei predomină vremea frumoasă, dar în rest vor fi perioade cu ploi zgomotoase, căderi de grindină și vijelii.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș, atmosfera va fi însorită și doar pe la munte o să plouă. Temperaturile ajung la 25 de grade și rămân scăzute pentru această perioadă a anului.

În ținuturile vestice, vin averse zgomotoase, cu descărcări electrice și intensificări de vânt în Munții Apuseni și în vestul Meridionalilor. În rest, găsim soare și vreme plăcută. Maximele, în scădere ușoară față de sâmbătă, se opresc la 31 de grade la Arad și Timișoara.

În Transilvania, în zonele de munte, vor fi mai multe episoade cu ploi torențiale și manifestări de instabilitate. Se vor strânge cantități însemnate de apă, de peste 40 l/mp, iar vântul o să bată cu putere. În celelalte zone, se anunță soare și temperaturi de până la 27 de grade la Alba Iulia.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se ating 32 de grade. Vor fi perioade cu soare, dar și câteva averse destul de consistente după-amiaza și seara.

În sudul țării, ploile vin tot după prânz. Vor veni, așa cum ne-am obișnuit, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Temperaturile scad ușor față de ziua trecută și vor ajunge la 30 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București vremea rămâne destul de caldă. Se ating 31 de grade. Spre seară, însă, se adună norii și apar averse destul de consistente, cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

Luni se mai răcorește și vor fi 27 de grade pe la amiază. În a doua parte a zilei apar ceva înnorări și averse cu tunete și fulgere.

Marți se face mai cald și maxima ajunge la 31 de grade. Avem vreme schimbătoare, soare cu nori și poate câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei.

Miercuri se înnorează după-amiaza și vin ploi zgomotoase, care vor lăsa în urmă 15 litri pe metru pătrat, iar vântul o să bată cu 50 km/h. Maxima va ajunge la 29 de grade, iar în noaptea de miercuri spre joi vor fi 18 grade.

Vremea la munte

La munte apar mai multe episoade cu ploi torențiale și vânt puternic, în Carpații Meridionali, în Orientali și în Munții Banatului. Vor fi căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Luni mai vin câteva averse trecătoare în masivele sudice și în cele estice. Vântul bate mai tare la altitudini mari. Atinge viteze de 80 km/h.

Marți avem vreme bună în masivele vestice și ploi zgomotoase, destul de abundente, în rest. Vântul mai are unele intensificări pe crestele montane.

Miercuri vin alte averse după-amiaza și seara, mai ales în Orientali și în Carpații Meridionali. Se pot strânge peste 20 de litri de apă pe metru pătrat și se mențin condițiile de grindină. Vântul va avea intensificări de scurtă durată pe timpul ploilor, cu viteze de 40...50 km/h.

Vremea la mare

La mare, norii se înmulțesc și atmosfera devine instabilă către seară. O să plouă torențial. Vor fi condiții de grindină și se pot produce vijelii. Maximele, în scădere față de ieri, se opresc la 27 de grade.

Luni vremea rămâne destul de instabilă. Mai vin câteva averse trecătoare, cu descărcări electrice și vânt intens, iar temperaturile mai scad puțin. Vor fi cel mult 27 de grade.

Și marți o să plouă din când în când, iar vântul o să fie destul de activ pe parcursul zilei. Nu lipsesc perioadele cu soare. Temperaturile ajung la 28 de grade în aer și la 24 de grade în apa mării.

Miercuri mai vin câteva ploi slabe după-amiaza, iar vântul va avea unele porniri pe timpul ploilor. În aer vor fi cel mult 29 de grade, iar apa mării va avea în jur de 24 de grade.