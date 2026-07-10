În nordul, centrul și estul României, o să plouă în a doua parte a zilei. În rest, avem vreme mai bună, poate și câteva ploi slabe.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan se face puțin mai cald decât ieri. Se ating 28 de grade. Atmosfera se menține însorită până spre seară. Atunci se adună norii, se pornește vântul și o să plouă în unele zone.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile nu trec de 27 de grade. Avem perioade cu soare, dar și câteva averse în a doua parte a zilei.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, se mai răcorește puțin. Vor fi 18 grade în Suceava și cel mult 25 de grade la Vaslui. Atmosfera va fi instabilă, iar după-amiaza și seara vin averse consistente, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai încălzește puțin, dar temperaturile rămân scăzute pentru această dată. Apar alte reprize cu ploi zgomotoase, dar vor fi și perioade cu soare pe parcursul zilei.

În ținuturile vestice, găsim soare și atmosferă plăcută în zonele joase. În schimb, la munte vin câteva averse cu fenomene electrice, iar vântul o să bată mai tare pe timpul ploilor. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge la 29 de grade la Arad și Timișoara.

În Transilvania vor fi mai multe episoade cu averse și manifestări de instabilitate. În Carpații Orientali se vor strânge cantități însemnate de apă și vântul crește în intensitate. Se încălzește ușor, dar tot va fi mai răcoare decât în mod obișnuit la această dată.

În sud-vestul României se anunță soare și atmosferă foarte plăcută. Temperaturile cresc și pe aici și se ating 31 de grade în sudul Olteniei.

În ținuturile sudice se anunță vreme frumoasă în cea mai mare parte a zilei. Spre seară se mai adună norii și s-ar putea să picure puțin. Maximele mai ridicate decat ieri, vor ajunge la 29 de grade.

Vremea în Capitală azi

În București, astăzi se mai încălzește puțin și temperatura urcă până la 29 de grade. Atmosfera se menține însorită aproape toată ziua. După-amiază apar ceva înnorări, dar șansele de ploaie sunt reduse. Urmeaza o noapte placuta cu 16 grade in centru si 14 grade la periferie.

La munte, vremea se menține instabilă în zona Carpaților Orientali, pe unde vin alte serii de averse. Se mai pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. În celelalte masive se anuntă vreme frumoasă, iar temperaturile cresc ușor.

La malul mării, vremea va fi răcoroasă. În stațiuni vor fi cel mult 26 de grade, iar apa mării va avea în jur de 21 de grade. Aversele apar trecător după orele amiezii, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie vreme frumoasă.