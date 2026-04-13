În est și în sud-est o să picure trecător, iar în zonele montane înalte sunt condiții de lapoviță și ninsoare.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim atmosferă schimbătoare. Se înnorează din când în când. Pot să apară și câteva ploi slabe, iar dimineața este ceață în unele zone. Pe litoral o să fie cam răcoare, dar în Bărăgan se vor înregistra valori mai plăcute, de 15...16 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se adună norii și vor aduce câțiva stropi de ploaie. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile mai câștigă un grad, două față de ieri. Ajung pe la 15 grade.

Vremea se mai încălzește și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Mai sunt ceva condiții de ploaie și în această regiune. La munte, la altudini mari, e posibil să cadă lapoviță și ninsoare. Vor fi 14 grade pe la amiază, iar la noapte se vor înregistra zero grade și s-ar putea să apară bruma.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o dimineață rece, dar temperaturile cresc simțitor după prânz. Se face mai cald decât ieri. Se vor atinge 18 grade, dar vântul va avea intensificări trecătoare pe parcursul zilei. O să bată cu 40, poate 50 Km/h.

Un aer mai cald pătrunde și în vestul României. Pe aici se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, de 20...21 de grade. Atmosfera se menține însorită toată ziua, dar vântul prinde putere în sudul Banatului. Ajunge la viteze de 60 Km/h.

În Transilvania este frig acum dimineața, în special în depresiuni. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera și temperaturile urcă până la 18 grade în vestul provinciei. Vântul devine mai insistent, iar în zonele montane pot să apară precipitații slabe.

În Oltenia se anunță o zi foarte frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi în creștere. Maximele ajung la 18 grade și în această zonă și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua.

În sudul României pot să apară câțiva nori de ploaie, iar la începutul zilei este un pic de ceață pe la câmpie. În ansamblu însă avem vreme bună, vânt activ și până la 18 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București se mai încălzește puțin și temperatura urcă până la 17 grade. Avem o zi plăcută, cu cer senin dimineață și câțiva nori mai târziu. Urmează o noapte liniștită, cu o minimă de 5...6 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și la munte. În masivele sudice și în cele estice mai apar ceva înnorări și precipitații slabe. La altitudini mari o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. Vântul prinde putere în Munții Banatulu, iar pe creste atinge viteze de 90 Km/h.