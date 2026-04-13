„Papa Leon este SLAB în privinţa criminalităţii şi dezastruos în politica externă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Leon, cunoscut pentru faptul că îşi alege cuvintele cu grijă, s-a impus ca un critic vehement al războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, care a început la 28 februarie.

Papa a declarat că ameninţarea lansată luna aceasta de Trump cu privire la distrugerea civilizaţiei iraniene este „inacceptabilă”. De asemenea, el a făcut apel la o „reflecţie profundă” asupra modului în care sunt trataţi migranţii în SUA sub administraţia Trump.

„Leon ar trebui să-şi vină în fire în calitate de Papă”, a scris Trump în postarea sa, declarând ulterior reporterilor că nu este un „mare admirator” al pontifului.