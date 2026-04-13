Mai jos prezentăm mesajul integral:

”Victor Orban scapă de Târgoviște

„Olé-olé, olé, olé, Viktor Orban nu mai e!” – mă pregătesc să strig, ca în `89. Orban e un Ceaușescu. A împânzit mediul politic și de afaceri cu cimotiile și acoliții lui, creând o rețea de corupție la nivel de stat comparabilă cu a Ceaușeștilor. Încearcă să acopere situația economică a Ungariei, mai proastă decât a României, cu „dușmanul iestern”, UE-Ucraina. Până și un stadion a construit în comuna sa natală, aidoma lui Ceaușescu în Scornicești. Un singur lucru nu a făcut: nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat.

E posibil ca Trump, trăgând învățăminte din ce se întâmplă cu Orban, să suspende sau să amâne sine die alegerile congresionale din toamnă. Oricum, este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban. Urmează cea cu Iranul, „distrus, desființat, terminat pe decenii”.