Italianul, cu care femeia a avut o relație extraconjugală, s-a ales cu o moștenire consistentă, după despărțire. Iar suspectul și-ar fi pus soția să îi ceară bani victimei.

Potrivit anchetatorilor italieni, partenera românului arestat a avut, acum patru ani, o relație amoroasă cu victima de 60 de ani, fost profesor de matematică. După ce i-a mărturisit pensionarului că este căsătorită și are un copil, cei doi s-au despărțit, dar au rămas prieteni.

Între timp, însă, părinții italianului au decedat și i-au lăsat moștenire un milion de euro. Românul și-ar fi pus atunci soția să îi ceară bani bătrânului.

Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii spun că au fost făcute 21 de transferuri bancare în zece luni, în valoare de 80.000 de euro. În plus, italianul i-ar fi dat româncei și o mare parte din bijuteriile familiei.”

Iar la începutul lunii august, italianul a cumpărat și un telefon, în valoare de 1.400 de euro, pe care românul de 28 de ani l-a oferit soției sale.

Luiza Diculescu, jurnalistă în Italia: „O expertiză medico-legală a confirmat starea de fragilitate a victimei. Polițiștii au așteptat o nouă predare de bani și l-au prins pe român în flagrant.”

Românul a fost arestat sub acuzația de fraudare a unei persoane cu capacitate de judecată limitată.