Va fi a doua finală Europa League disputată în Capitală, la 16 ani după cea din 2012. Finala și meciurile din competiție vor putea fi urmărite la PRO TV și pe VOYO.

Arena Națională va reveni în centrul fotbalului european în 2028. Comitetul Executiv al UEFA a decis ca Bucureștiul să găzduiască finala Europa League, după ce a analizat dosarele orașelor aflate în cursă.

Ciprian Marica, fost internațional: „De luat în calcul este faptul că ne-am bătut cu italienii, care au venit cu stadionul lui Juventus, ne-am bătut cu francezii care au venit cu stadionul din Paris și Lyon și totuși am câștigat noi. Înseamnă că vor veni suporteri, vor veni oficiali UEFA, sponsori…”.

Este pentru a doua oară când Arena Națională primește finalistele Europa League. În 2012, Atletico Madrid a câștigat trofeul la București, după finala cu Athletic Bilbao.

Corespondent PRO TV: „După 15 ani de la inaugurare, Arena Națională are nevoie de mai multe lucrări de reparații pentru a fi adusă la standardele unei competiții internaționale. O parte dintre scaune, inclusiv cele din tribuna oficială, sunt rupte sau deteriorate și vor fi înlocuite. Copertina retractabilă trebuie reparată, iar videocubul, defect de mai mulți ani, va fi schimbat anul viitor, în pauza competițională. Intervenții sunt necesare și la parcarea supraterană, cu aproximativ 1.200 de locuri. Deși are o capacitate mare, aceasta nu poate fi folosită eficient în timpul evenimentelor, pentru că accesul mașinilor se intersectează cu fluxul spectatorilor”.

Primăria Capitalei anunță că va amenaja zone speciale pentru suporteri în oraș și va pregăti un plan de mobilitate pentru cei care vor veni la București.

Lucrările trebuie finalizate înainte de 2028, când Bucureștiul va primi aproximativ cincizeci de mii de suporteri. Asta înseamnă si venituri mai mari pentru hoteluri, restaurante și pentru administrația locală.