Pe de altă parte, fratele cel mare este în continuare de negăsit. O cameră de supraveghere l-ar fi surprins într-un sat din Cluj, alături de un bărbat despre care anchetatorii cred că este un apropiat al tatălui.

Raluca și Denis, doi dintre cei trei minori dați dispăruți joi, au fost găsiți aseară, alături de tatăl lor, într-o pădure. Un foc pe care l-ar fi aprins pentru a se încălzi a fost semnul de care aveau nevoie jandarmii și voluntarii, pentru a-i localiza.

Alexandra Nicorici, purtător de cuvânt IPJ Sălaj: „În jurul orelor 18:25, doi dintre cei trei minori, respectiv Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădălina, au fost identificați împreună cu tatăl lor, în proximitatea localității Șardu, județ Cluj”.

Un echipaj de ambulanță i-a preluat pe cei doi copii. Potrivit autorităților, minorii au fost duși la sediul poliției Sălaj, pentru verificări.

Cel mai mare dintre frați, un băiat de 13 ani, este însă în continuare de negăsit.

Aceste imagini au fost surprinse vineri seară, în satul Turea din județul Cluj. Un băiat, despre care anchetatorii urmează să stabilească dacă e cel dispărut sau nu, însoțit de un adult, intră într-un magazin. Amândoi au capetele acoperite. După 5 minute, ies cu două sacoșe grele cu alimente. Un sătean care l-ar fi recunoscut pe băiat a alertat autoritățile, iar căutările de sâmbătă s-au concentrat în această zonă.

Polițiștii au organizat filtre în trafic si s-au ajutat inclusiv de un câine de urmă. La căutări s-au alăturat și voluntari cu ATV-uri.

Toți cei trei copii au fost căutați de voluntari și cu o dronă cu termoviziune.

Călin Lurci - voluntar CERT Transilvania: „Cred că au fost vreo 15 voluntari, era noapte și căutările au fost destul de greoaie pe timpul nopții”.

Căutările continuă, pentru a-l găsi și pe Rostaș Ioan, de 13 ani - cel mai mare dintre frați.

Reporter: Mihai Ruțaș