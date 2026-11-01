Comedia a primit ropote de aplauze la marea premieră, care a avut loc sâmbătă seară.

Scenele au stârnit hohotele de râs ale celor din public.

Actriță: „Eu am fost o fată care a fost invitată la o petrecere de Halloween și, dintr-odată, se auzeau sunete și se punea stop la timp.”

Ema Mărtinaș, actriță: „Eu am avut rolul lui Wednesday. Mie îmi place foarte mult actoria, deoarece este un mod de a mă exprima liber și pot transmite prin fiecare personaj interpretat un mesaj.”

Mădălina Ștefan, actriță: „Ne-am distrat foarte tare, a fost una dintre cele mai frumoase experiențe, experiența de a filma un film în toată regula. Poate o dată în viață o să trăiesc așa ceva.”

Platoul de filmare? Comuna Cordun. Premiera a avut loc la căminul cultural din localitate, cu emoții atât pentru actori, cât și pentru spectatori.

Reporter: „Cum e experiența asta pentru copil? Îi prinde bine?”

Fabian Enea, părinte: „Cum să nu? Dezvoltare personală și, în viitor, cu siguranță o să aibă nevoie de așa ceva.”

Toți cei care au spus „da” acestei provocări fac parte dintr-un club coordonat de un tânăr actor din județ. În ultimii ani, copiii au avut șansa să facă scurtmetraje pe teme gândite de ei. Dar, până acum, niciodată un lungmetraj.

Dragoș Panait, coordonator de proiect: „Anul acesta am reușit să facem un film de o oră, o comedie. A fost o provocare pentru toți copiii din sate, mai ales că a fost și o organizare și o muncă colectivă.”

Iar rezultatul a fost unul de succes, ceea ce îi motivează pe micii actori și scenariști să continue cu proiecte din ce în ce mai complexe.