Vortexul polar ar putea lovi chiar înainte de Crăciun. Meteorologii anunță schimbări ale vremii. „Incertitudine tot mai mare”

Vremea
10-12-2025 | 19:31
zapada frig ploaie
Shutterstock

Meteorologii au actualizat estimările privind vortexul polar și atrag atenția că dinamica atmosferică din perioada următoare este una complexă, astfel că ar putea lovi țara chiar de Crăciun.

autor
Lorena Mihăilă

ANM a transmis că vortexul polar ar urma să se slăbească rapid până la mijlocul lunii decembrie, pe fondul unei încălziri stratosferice semnificative deasupra Siberiei.

„Procesele dinamice și termodinamice din atmosferă sunt foarte complexe. O perturbație oricât de mică la orice nivel al atmosferei se propagă atât pe verticală cât și pe orizontală și determină modificări ale evoluției vremii, de la scară globală la scară locală, acestea nefiind identice peste tot (ex.: dacă deasupra continentului american se produce un transport de aer rece, în compensare, deasupra Europei ar putea să ajungă un aer cald). În plus, și intervalul după care se va resimți în fiecare regiune în parte influența acestor perturbații este de la câteva ore, până la câteva săptămâni sau chiar luni. Toate acestea depind de procesul și zona din atmosferă în care se produc”, a scris ANM pe Facebook.

Conform estimărilor ANM, efectele acestei încălziri vor fi resimțite mai ales în America de Nord, în timp ce Europa nu va fi influențată direct în prima parte a lunii decembrie.

Schimbări de temperaturi

O scădere a vitezei vântului mediu din vortexul polar stratosferic până spre 15 m/s va fi prezenta la mijlocul lunii decembrie, potrivit modelului european ECMWF, considerat unul dintre cele mai performante instrumente de prognoză la nivel global. Valorile normale pentru un vortex stabil sunt de 25–30 m/s.

O slăbire de acest fel ar putea favoriza „intruziuni repetate de aer polar”, cu episoade reci sau chiar geroase la latitudini medii - inclusiv în Europa- alternate cu intervale mai blânde decât normal, mai transmite ANM.

De asemenea, în a doua parte a lunii decembrie, modelele arată o posibilă întărire temporară a vortexului, iar vitezele pot depăși 30 m/s. După data de 22 decembrie, mai precis în perioada Crăciunului, incertitudinea crește substanțial, iar scenariile meteo se diversifică.

„Se conturează un posibil regim de alternanțe între intervale mai calde decât normal și episoade reci sau chiar geroase”, arată ANM.

