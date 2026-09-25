După cum arată acum datele meteorologilor, e foarte posibil să avem dimineți de octombrie cu doar 5 grade Celsius, poate chiar mai răcoroase, pentru că deja s-au înregistrat temperaturi negative la munte. Și anul trecut, de exemplu, la stația meteo de la Vf. Omu, pe 19 octombrie, au fost -11 grade. În timp ce în vestul țării au fost, pe 23 octombrie, 25 de grade.

Așadar, până pe 5 octombrie, anul acesta, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade, iar maximele între 17 și 24 de grade, cel mai răcoare va fi în est și sud-est.

În a doua săptămână din octombrie ne așteaptă o încălzire ușoară. Noaptea vom avea între 7 și 14 grade, iar ziua între 18 și 25. Temperaturile peste normalul perioadei vor fi mai mult în vest și nord-vest.

În perioada 12-19 octombrie, vremea va fi neobișnuit de caldă în toată țara, cu minime de 8 sau 15 grade, iar maxime de 19-26 de grade.

Ultima săptămână din octombrie începe să semene cu o toamnă veritabilă. Temperaturile ar trebui să mai scadă cu vreo 2 grade peste tot, și se înmulțesc și perioadele ploioase.