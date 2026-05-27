Pentru că nu era nicio ambulanță disponibilă și banca la care lucrează se află peste drum de spital, medicii de la UPU au plecat pe jos pentru a-l salva. Din fericire, omul a fost stabilizat și a ajuns la o unitate sanitară din București.

Nimeni nu se mai afla în birou

Bărbatul de 38 de ani era singur în birou când a suferit infarctul. Pentru că nu era nicio ambulanță disponibilă, doi medici de la Unitatea de Primiri-Urgențe au pornit pe jos la pacient. Norocul a fost că banca la care lucrează omul este peste stradă de spitalul din Târgu Jiu.

Dr. Aura Obrocea, medic UPU Târgu Jiu: Nu era nimeni care să ne anunțe unde se afla pacientul. Doar aveam solicitare că este în stradă, de fapt nu era în stradă, era în clădire, tocmai la etajul doi.

Pacientul a fost transferat cu un elicopter la Spitalul Universitar din București pentru investigatii suplimentare. Bărbatul este căsătorit și are două fetițe.