Ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor după 20 aprilie, iar local se vor acumula cantităţi mai importante de apă. La munte vor predomina precipitaţiile mixte şi ninsorile la altitudini mari, iar vântul va avea intensificări temporare în mai multe zone ale ţării. Spre finalul intervalului, temperaturile vor începe să crească uşor, apropiindu-se de mediile climatologice specifice perioadei.

Astfel, în perioada 19 aprilie, ora 9:00 - 20 aprilie, ora 9:00, în ţară, valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice datei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi izolat averse slabe pe parcursul zilei în sudul, estul şi centrul ţării, precum şi la munte. Noaptea va ploua local în Crişana, Maramureş şi nord-vestul Transilvaniei şi pe arii restrânse în Banat şi nordul Moldovei. În zona montană înaltă trecător vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua la altitudini mari la munte şi pe alocuri în regiunile estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 24 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei (unde pe alocuri se va produce brumă) şi 10 grade în regiunile vestice şi pe litoral. Izolat dimineaţa şi noaptea se va forma ceaţă.

În Bucureşti, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 19 - 20 de grade, iar cea minimă de 5 - 8 grade.

În intervalul 20 aprilie, ora 9:00 - 21 aprilie, ora 9:00, vremea se va răci în nordul, vestul şi sud-vestul ţării, iar în celelalte zone valorile termice vor fi în general comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporare şi va ploua în jumătatea nordică a ţării şi local în rest. Ploile vor avea şi caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoţite de descărcări electrice, iar în regiunile nordice şi la munte cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse 10 -15 litri/mp. La altitudini mari vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar în a doua parte a nopţii trecător şi în nord-vestul Moldovei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană înaltă unde vor fi rafale de 70 - 80 km/h, iar pe parcursul zilei local şi temporar şi în restul teritoriului, cu viteze în general de 40 -50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 11 grade în nordul Moldovei şi 23 de grade în sud-estul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 şi 11 grade. Noaptea pe arii restrânse se va forma ceaţă.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară şi noaptea când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40 - 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 20 - 21 de grade, iar cea minimă de 6 - 8 grade Celsius.

În perioada 21 aprilie, ora 9:00 - 22 aprilie, ora 9:00, vremea se va răci, iar în nordul, centrul, estul şi sud-estul ţării va deveni rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare în vest şi nord-vest, iar în rest înnorările vor fi în general persistente. Temporar va ploua în majoritatea regiunilor, iar în centrul şi în sud-estul teritoriului local se vor acumula cantităţi de apă însemnate. Ploile vor avea şi caracter de aversă şi pe alocuri vor fi descărcări electrice. La munte, la altitudini de peste 1.600 metri, vor predomina ninsorile, iar în nord-vestul Moldovei, în estul şi sudul Transilvaniei vor fi precipitaţii mixte. Vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei în majoritatea zonelor, cu viteze mai mari pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei şi 19 grade în sud-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în zonele depresionare şi 7 grade pe litoral. Izolat se va produce brumă.

Vremea se va răci şi în Bucureşti în intervalul menţionat, iar cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza şi noaptea vor fi averse, posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 4 - 6 grade.

Intervalul 22 aprilie, ora 9:00 - 23 aprilie, ora 9:00, va fi caracterizat tot de o vreme rece pentru această dată în toată ţara. Cerul va avea înnorări temporare şi local vor fi mai ales ploi în sudul, centrul şi estul teritoriului, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în vest, parţial în centru şi în nord-est, precum şi pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 7 grade pe litoral. Pe alocuri se va produce brumă în depresiuni, în centru şi în zona deluroasă din sud.

Şi în Bucureşti vremea va continua să se răcească. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi posibile ploi de scurtă durată după-amiaza.Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12 - 13 grade, iar cea minimă de 1 - 4 grade Celsius.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 23 aprilie, ora 9:00 - 26 aprilie 9:00, arată valori termice în creştere treptată de la o zi la alta, care se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în prima parte a intervalului în jumătatea estică a ţării, iar spre finalul intervalului în cea nordică.

În Bucureşti, vremea se va încălzi şi va deveni apropiată de normalul termic al perioadei, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.