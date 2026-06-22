Corespondent PROTV: Săptămâna a început cu zăpușeală în București. Cine a avut liber azi a venit la piscină. Până să luăm o pauză de la senzația aceasta de sufocare, mai tragem puțin, pentru că vom mai avea zilele acestea temperaturi între 24 și 34 de grade, cele mai mari în nord-vestul și sudul țării, cu indicele de temperatură-umezeală peste 80 de unități.

Avem în vigoare și un cod galben de căldură, cu temperaturi de până la 34 de grade Celsius la umbră pentru Maramureș, dar cuprinde și o parte din Transilvania, Moldova și Muntenia.

Pe alocuri se vor forma și furtuni puternice cu vijelii, grindină și acumulări de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat în următoarele zile, și nu va mai fi atât de cald, cel puțin nu până duminică.

Căldura Africii influențează Europa

Meteorologii au transmis că suntem ținta unei noi cupole de aer fierbinte care se dezvoltă zilele acestea deasupra Africii de Nord. Căldura Africii va influența de data aceasta Europa Centrală și de Sud, așa că ne va afecta și mai tare. Ce aduce: aer fierbinte! Va fi cald – 36 de grade sau chiar mai mult – începând de duminică până pe 2-3 iulie, în mai multe zone din țară, și o senzație de sufocare.

În aceste condiții de căldură, oamenii au ales să se răcorească la piscine, ștranduri și diverse zone de agrement care s-au deschis în toată țara.