Probele scrise ale primei sesiuni de Bacalaureat sunt programate în intervalul 14 - 18 iunie, scrie Agerpres.

Astfel, între 12 şi 14 aprilie vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română, 14-16 aprilie - competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, probă susţinută de candidaţii din partea minorităţilor naţionale, iar între 19 şi 21 aprilie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Între 21 şi 23 aprilie vor fi evaluate competenţele digitale.

Calendar probe scrise Bac 2027

Probele scrise se vor desfăşura după următorul calendar:

* 14 iunie - limba şi literatura română;

* 15 iunie - proba obligatorie a profilului;

* 17 iunie - proba la alegere a profilului şi specializării;

* 18 iunie - limba şi literatura maternă, care va fi susţinută de elevii din partea minorităţilor naţionale.

Pe 23 iunie vor fi afişate rezultatele iniţiale la probele scrise (până la ora 12:00) şi vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi depuse contestaţiile (în intervalul orar 14:00 - 18:00).

Se vor putea depune contestaţii şi vizualiza lucrările şi în perioada zilele de 24 şi 25 iunie.

Pe 1 iulie vor fi publicate rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor.

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat se va desfăşura în perioada 22 - 25 martie 2027.

Astfel, pe 22 martie se va susţine proba scrisă la limba şi literatura română, pe 23 martie - cea obligatorie a profilului, iar pe 24 martie - proba la alegere a profilului şi specializării.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 25 martie proba la limba şi literatura maternă.

Rezultatele de la simulare vor fi comunicate pe 9 aprilie.