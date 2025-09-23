Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Primele zile vor fi mai calde, apoi temperaturile scad

Vremea
23-09-2025 | 09:08
oameni pe strada
Shutterstock

Meteorologii au emis, marţi, prognoza pentru perioada 22.09.2025 - 20.10.2025, şi anunţă temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei.

autor
Sabrina Saghin

După ce în prima săptămână regimul ploilor va fi deficitar, urmează precipitatii în cea mai mare parte a ţării.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar şi uşor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării.

Citește și
furtuna, vijelie, ploi torentiale
Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor putea fi uşor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Sursa: News.ro

Etichete: prognoza meteo, vremea,

Dată publicare: 23-09-2025 09:08

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Vremea azi, 23 septembrie. Nefiresc de cald pentru această perioadă, cu temperaturi de până la 33 de grade
Vremea
Vremea azi, 23 septembrie. Nefiresc de cald pentru această perioadă, cu temperaturi de până la 33 de grade

Ziua de marți aduce vreme frumoasă și nefiresc de caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Vor fi 22 de grade în Delta Dunării și 32-33 de grade în Banat.

Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor
Vremea
Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor

Vremea va fi mai caldă decât normalul până pe 25 septembrie, apoi temperaturile vor scădea spre valori apropiate de cele normale, între 17 şi 24°C, anunţă ANM.

Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni
Vremea
Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni

Variaţiile de temperatură, cu medii maxime cuprinse între 20 şi 30 de grade, şi ploile temporare în majoritatea regiunilor vor caracteriza din punct de vedere meteorologic intervalul următoarelor două săptămâni (15 - 28 septembrie).

Recomandări
Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție
Stiri Politice
Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție

Nicuşor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi plafonarea preţurilor la produsele de bază şi decizia Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Alegeri în R. Moldova. Unde pot vota moldovenii din România. Lista celor 23 de secții deschise
Stiri actuale
Alegeri în R. Moldova. Unde pot vota moldovenii din România. Lista celor 23 de secții deschise

Cetățenii din diasporă sunt încurajați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Septembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28