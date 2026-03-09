Precipitaţii slabe cantitativ sunt preconizate atât spre finalul primei săptămâni, cât şi în cea de-a doua, arată prognoza valabilă pentru intervalul 9 - 23 martie, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În Banat, în perioada 9 - 11 martie, sunt estimate temperaturi maxime în creştere uşoară, în medie de la 15 grade până spre 18 grade. Până spre mijlocul lunii, media maximelor se va menţine în jurul valorii de 18 grade, urmând să scadă uşor până în jurul valorii de 16 grade, unde se va situa până în jurul datei de 23 martie. Pentru această ultimă perioadă, însă, predictibilitatea modelului numeric de prognoză este tot mai redusă, fiind posibile şi intervale cu temperaturi mai scăzute. Media temperaturilor minime va fi de 2 - 4 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi uşor mai ridicată după data de 17 martie.

În Crişana, prezenta estimare indică valori termice mai ridicate decât în mod obişnuit până spre jumătatea lunii martie. Media temperaturilor maxime se va menţine la valori între 15 şi 18 grade. Media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de un grad, în primele două nopţi din interval, urmând să crească uşor după data de 11 martie, când se va situa în general între 2 şi 4 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere în jurul datei de 13 martie şi apoi după data de 16 martie.

Temperaturile rămân ridicate în Transilvania și Maramureș

În Transilvania, în intervalul 9 - 23 martie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 16 grade, cu cele mai ridicate valori în perioada 12 - 16 martie. Media temperaturilor minime, negativă în perioada 10 - 16 martie, va fi cuprinsă între -4 şi -2 grade. După 16 martie, media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de zero grade. Sunt posibile precipitaţii slabe după data de 17 martie.

În Maramureş, până pe 23 martie, maximele termice vor oscila între 15 şi 18 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 12 - 15 martie. Media temperaturilor minime, negativă în intervalul 10 - 12 martie, se va situa în jurul valorii de -1 grad. Începând cu data de 13 martie, media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de două grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere după data de 16 martie.

Temperaturile se mențin moderate în est și sud

În Moldova, media zilnică a temperaturilor maxime se va menţine în general între 14 şi 16 grade în toată perioada de anticipaţie, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -1 grad, în intervalul 10 - 13 martie, apoi se vor situa în jurul valorii de un grad până la finalul intervalului. Precipitaţii slabe sunt posibile după data de 18 martie.

În Dobrogea, temperaturile maxime se vor menţine în jurul valorii de 12 grade, iar cele minime vor prezenta mici variaţii în intervalul 10 - 14 martie, când se vor situa între zero şi două grade, apoi vor creşte uşor şi se vor menţine în jurul valorii de trei grade. Precipitaţii slabe sunt posibile după data de 18 martie.

În Muntenia, media zilnică a temperaturilor maxime se va menţine în general între 14 şi 16 grade în toată perioada de anticipaţie, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -1 grad în intervalul 10 - 13 martie, apoi se vor menţine în jurul valorii de 2 grade până la finalul intervalului de anticipaţie. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă precipitaţii slabe sunt posibile după data de 18 martie.

În Oltenia, în perioada 9 - 23 martie, prezenta estimare indică temperaturi maxime între 13 şi 16 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 12 - 14 martie. Media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de zero grade în intervalul 10 - 12 martie, după care va creşte uşor şi se va menţine în jurul a două grade. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă după data de 17 martie sunt posibile precipitaţii slabe.

La munte sunt posibile precipitații slabe

La munte, pe parcursul întregului interval de referinţă sunt estimate temperaturi maxime, în medie, de 4 - 7 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 11 - 13 martie. Media valorilor minime va fi cuprinsă între -4 şi -2 grade. După data de 16 martie este posibilă apariţia precipitaţiilor slabe.