Prognoza arată o primăvară cu temperaturi blânde și vreme însorită. Specialiștii ANM au spus că putem considera încheiat episodul zăpezilor. Posibil să mai ningă slab doar la munte. În București am avut, marți, 15°C, dar de miercuri seară vremea se răcește puțin, dar nu brusc, ci treptat și nu mult, doar cu 3-4°C la nivelul întregii țări, astfel că în Capitală vom avea joi în jur de 10°C. În Moldova și în Transilvania va fi puțin mai rece, posibil lapoviță ușoară, apoi se încălzește din nou.

Însă, în săptămâna dinaintea Paștelui, adică 30 martie - 6 aprilie, de Paștele Catolic și de Florii, e posibil să plouă mai mult în sudul și estul țării, din cauza unui ciclon mediteraneean. În prima zi de Paște și în a doua vom avea perioade însorite, cu temperaturi între 15 și 20°C.

În general, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei, dar ploile nu vor lipsi complet. Vor fi mai degrabă izolate și fără fenomene extreme. Așadar, dacă vă gândiți la o vacanță de Paște sau la timp petrecut în aer liber, cel puțin pentru un moment, prognoza se anunță prietenoasă.