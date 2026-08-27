Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 1:00, va fi Cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei şi Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali, ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 4 cm), relatează Agerpres.

Totodată, în intervale scurte de timp (de până la trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30 - 50 litri/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului, în perioada analizată, notează specialiştii.

Conform prognozei de specialitate, un alt Cod galben, de intensificări ale vântului, va fi valabil pe parcusul zilei de vineri, 28 august, între orele 8:00 - 20:00, în Dobrogea, în estul Munteniei şi în sud-estul Moldovei, unde rafalele vor atinge viteze de 50 - 70 km/h.

Cum va fi vremea în București

Meteorologii prognozează o vreme plăcută în București, pentru joi și vineri, cu maxime termice de 27-28 de grade, apropiate de mediile multianuale ale lunii august.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în perioada 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 9:00, la nivelul Capitalei, cerul va avea înnorări, iar începând cu orele după-amiezii vor fi averse (cantități de apă de 10 - 15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 50 - 70 km/h.

Vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 15 - 17 grade.

De asemenea, pe parcursul zilei de vineri, în intervalul orar 9:00 - 20:00, vremea va deveni frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat (viteze de 30 - 35 km/h).

Temperatura maximă va fi de 27 - 28 de grade.Municipiul București se va afla, în intervalul 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 1:00, sub o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.