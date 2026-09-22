Congresul SUA, chemat să investigheze corupția din familia Trump. Comisia de anchetă, cerută chiar de propriul său partid

Senatorul republican John Curtis cere marţi deschiderea unei anchete, în Congresul american, cu privire la plătirea de către un om de afaceri rus a unor festivităţi cu ocazia nunţii lui Donald Trump Jr, fiul mai mare al preşedintelui american.

„Un prăjitor de pâine este un cadou de nuntă. O petrecere pe o insulă privată de către unul dintre oligarhii lui Putin este altceva", acuză pe reţele de socializare John Curtis, un ales din Utah, potrivit News.ro. Cererea senatorului republican se adaugă unor presiuni în tabăra republicană împotriva acestui cadou.

A toaster is a wedding gift. A private-island party paid for by a Putin-connected oligarch is something else. Republicans nearly wore out the subpoena machine investigating Hunter Biden’s foreign relationships. We should not unplug it now. ‘Trust us’ was not enough then, and it is not enough now. — Senator John Curtis (@SenJohnCurtis) September 22, 2026

Donald Trump Jr şi soţia sa, Bettina Trump, au confirmat, săptămâna trecută, pe Instagram, că „scumpul (lor) prieten" Umar Kremlev le-a „oferit foarte generos două seri incredibile" de festivităţi în Bahamas, în mai. Donald Trump declara vineri că fiul său a rambursat cheltuielile angajate de acest apropiat al Kremlinului, după ce au apărut întrebări despre riscul influenţei străine asupra familiei prezidenţiale. „Unul dintre prietenii săi a organizat o petrecere de nuntă. Este un lucru foarte obişnuit. Am auzit vorbindu-se despre multe persoane care organizează petreceri de nuntă. Eu însumi am organizat multe", a declarat Donald Trump. „Dacă am înţeles bine, el l-a rambursat", a anunţat el. Democrații susțin cererea republicanilor de anchetare a familiei Trump și acuză „corupția de la cel mai înalt nivel” Însă acest anunţ al lui Trump nu a stins scandalul. „Cer respectuos Comisiei Judiciare a senatului să lanseze o anchetă cu privire la folosirea relaţiilor familiei prezidenţiale în scopul unor câştiguri financiare private, tratamente preferenţiale sau obţinerii unui acces şi mai mare din partea unor interese interne sau străine", scrie marţi John Curtis într-o scrisoare adresată şefilor Comisiei. El cere ca Donald Trump Jr să fie citat să compară în Congres. Senatorul democrat Dick Durbin, principalul democrat în Comisia Judiciară, susţine cererea senatorului republican.

While the President spends billions on his war with Iran, his Administration is cutting funding at NIH and refusing to give air traffic controllers the pay raise they deserve. I’m on the Senate floor to call out the President’s misplaced priorities. https://t.co/5KPRz5VVpg — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 17, 2026

„Corupţia la cel mai înalt nivel al statului nu ar trebui să fie tolerată niciodată", declară el, citat într-un comunicat. Durbin anunţă că susţine această cerere de anchetă parlamentară. În scrisoarea sa, John Curtis cere să fie relansată o anchetă parlamentară împotriva afacerilor lui Hunter Biden, fiul fostului preşedinte democrat Joe Biden. Donald Trump a preluat - cu o mână de fier - controlul republicanilor în Congres, la întoarcerea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025. Însă, de mai multe luni, tot mai mulţi aleşi ai majorităţii republicane se întorc împotriva preşedintelui republican şi cer mai multă transparenţă în dosarul Epstein sau încetarea Războiului din Iran.

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