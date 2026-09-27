Zece centre Epicentr au fost atacate între 1 iunie și 10 septembrie, iar clienții sunt nevoiți frecvent să-și abandoneze cumpărăturile atunci când pornesc alertele aeriene.

„Am luat toate măsurile posibile pentru evacuare și pentru prevenirea pagubelor, dar 16 persoane au murit, majoritatea fiind angajații noștri”, spune Viktoriia.

Atacul asupra hipermarketului Epicentr din Harkov, în 2024, a făcut înconjurul lumii, iar imaginile video au surprins coloane uriașe de fum negru ridicându-se în timp ce clădirea ardea.

Primarul orașului a declarat că aproximativ 120 de persoane se aflau în interior atunci când bombele ghidate au lovit.

Iar doi ani mai târziu, un gest atât de banal precum cumpărarea laptelui și a ouălor continuă să îi expună pe oameni unor riscuri.

„Din păcate, în Ucraina de astăzi, un lucru atât de normal și obișnuit precum mersul la un centru comercial este foarte periculos și dificil”, spune Viktoriia pentru Sky News.

Și asta fără să luăm în calcul penuria de alimente provocată de atacurile asupra infrastructurii logistice și a lanțurilor de aprovizionare.

Viktoriia lucrează pentru Epicentr, companie care operează hipermarketuri – supermarketuri de mari dimensiuni formate din mai multe magazine – în întreaga Ucraină și care este unul dintre cei mai mari angajatori din țară.

În perioada 1 iunie – 10 septembrie, zece centre comerciale Epicentr au fost lovite. Unul dintre ele, aflat în orașul Sumî, în apropierea frontierei cu Rusia, a ars și a fost complet distrus pe 21 iulie.

În perioada 4-5 septembrie, un singur centru comercial din Mikolaiv a fost lovit de șase ori, clădirea cu o suprafață de 42.000 de metri pătrați fiind complet distrusă.

„Clienții noștri se confruntă cu situația în care vin la magazin să cumpere pâine, iar apoi începe alerta de raid aerian și trebuie să plece.

Și poate dura cinci minute, o jumătate de oră sau poate două, trei ori chiar cinci ore. Kievul s-a aflat sub alerte aeriene continue timp de șase zile la rând.”

Viktoriia spune că atacurile constante asupra rutelor de aprovizionare pot afecta disponibilitatea produselor, în ciuda eforturilor angajaților de a menține pe rafturi produsele de bază.

„Se desfășoară foarte multă muncă în culise, pe care clienții nu o văd. Este foarte complicat să funcționezi într-un mediu atât de dificil, pentru că trebuie să ne adaptăm din mers.”

Ruslan Shostak, fondatorul a două lanțuri de magazine din Ucraina, a criticat recent „dezinformarea” potrivit căreia 90% dintre depozitele din Ucraina ar fi fost distruse.

Deși a precizat că 2,1 milioane de metri pătrați de spații de depozitare din clasele A și B+ au fost distruse de la începutul războiului, el a afirmat că aproximativ 2,9 milioane de metri pătrați sunt încă disponibili.

„Cred că răspândirea unei astfel de dezinformări nu face decât să ajute inamicul”, a susținut el.