Astfel, au fost anunţate averse torenţiale care pot cumula 40 de litri/mp, vânt puternic ce poate atinge 90 de km/h şi grindină.

”În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert pentru atenţionarea cetăţenilor din localităţile Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nufăru, Beştepe, Maliuc, Pardina şi parţial din municipiul Tulcea cu privire la faptul că până la ora 20:00 se vor manifesta fenomene meteorologice severe: averse torenţiale care vor cumula 25-40 de l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce va atinge la rafală 70-90 de km/h, grindină cu dimensiuni de aproximativ 2-4 cm”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, potrivit News.ro.

Pompierii tulceni sunt pregătiţi pentru a interveni la orice solicitare a cetăţenilor şi monitorizează situaţia.

De asemenea, pompierii recomandă cetăţenilor să adopte măsuri de protecţie şi adăpostire în cazul în care situaţia o impune şi să apeleze la numărul unic de urgenţă 112 pentru a cere sprijin.