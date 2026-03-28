Maximele pleacă de la 8 grade în depresiuni și ajung la 18 grade în nord-vestul și în nord-estul României.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă mohorâtă: cer acoperit, ploi destul de abundente și un vânt insistent. Temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se opresc la 15 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei vor fi înnorări persistente și ploi care vor lăsa în urmă cantități mari de apă. În zona montană avem lapoviță și ninsoare, iar pe creste se depune strat de zăpadă. Vântul are intensificări, iar la amiază vor fi cel mult 13 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme severă. Ploile aduc peste 25 de litri de apă pe metru pătrat, vântul bate tare în toată provincia, iar la altitudini mari ninge viscolit și se depun în jur de 15 centimetri de zăpadă. Chiar și-așa, temperaturile rămân destul de ridicate, iar în nord-estul regiunii ajung la 18 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă închisă. Și pe-aici o să plouă, iar la munte avem precipitații sub toate formele. Vântul viscolește ninsoarea în zonele înalte, iar maximele ajung la 18 grade în zona Maramureșului.

Ploile apar și în ținuturile vestice, dar NU vor fi insemnate cantitativ. Vântul, însă agită atmosfera în toată provincia, iar temperaturile ajung la valori apropiate de normal și vor fi cel mult 15 grade.

În Transilvania avem cer acoperit, un vânt insistent și precipitații abundente: ploi în zonele joase; lapoviță și ninsoare - la munte. Pe creste vântul viscolește ninsoarea cu rafale de 80 de km/h și se depune strat de zăpadă. La amiază maximele se opresc la 11 grade.

În Oltenia urmează o zi mohorâtă: NU vedem soarele, iar ploile lasă în urmă peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul agită atmosfera cu viteze de 60 de km/h, iar temperaturile nu trec de 14 grade.

Cam la fel va fi vremea și în sudul țării: înnorări persistente, ploi însemnate cantitativ și un vânt puternic în toată regiunea. Maximele au valori apropiate de normal și vor fi în jur de 15 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București continuă să plouă, iar vântul are intensificări mai ales în prima parte a zilei. Se răcește, iar maxima se oprește la 14 grade. La noapte înnorările persistă, iar minima ajunge la 7 grade.

La munte precipitațiile apar pe suprafete extinse, iar în Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini mari o să ningă viscolit. Vântul se întețește în toate masivele și atinge viteze mai mari pe creste. Temperaturile ajung la valori apropiate de normal.