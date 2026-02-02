Au fost minus 13,2 grade duminică noaptea în localitatea Bârnova județul Iași. În sudul țării, inclusiv în capitală a nins toată noaptea, iar în Oltenia utilajele de deszăpezire au lucrat la foc continuu.

Episodul de iarnă severă va continua și în zilele următoare.



Un om sărman de 75 de ani a murit de frig, în Prahova. Omul a fost găsit în stop cardiorespirator în locuința lui din satul Inotești. Localnicii spun că bătrânul nu-și încălzea casa niciodată.



Echipajul ambulanței chemat la fața locului a constatat că bătrânul avea o temperatură corporală de 18 grade și a început imediat manevrele de resuscitare. Deși a fost dus la spital, bărbatul nu a rezistat.



Dimineață, la Iași, au fost - 10 grade, însă din cauza vântului s-au resimțit -15 grade.



A fost atât de ger, încât piețele în aer liber au fost aproape goale.

În partea de sud a Olteniei ninge de mai bine de 12 ore neîncetat, iar utilajele trebuie să acționeze constant pentru ca zăpada să nu se depună pe asfalt.

Drumarii îndeamnă şoferii să evite călătoriile neesențiale până la ameliorarea vremii.



Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova: ”Dacă ninge în spatele lamei se depune zăpadă, dacă ar trebui să ținem asfaltul să putem să îl ținem la negru noi ar trebui să avem lama după”.



Dimineaţă la ora 6 în Bacău termometrele arătau -10 grade Celsius şi gerul pătrunzător i-a făcut pe gospodari să verifice animalele mai des decât de obicei. A pus pături la geamurile grajdurilor şi le-au pus vieţuitoarelor mai multă mâncare şi apă caldă.

La malul mării a nins toată noaptea iar viscolul a format pe plaja dune de zăpadă. În porturi activitatea este supendată pentru că vântul suflă la rafală cu 55 de km pe oră.

Au apărut şi primele accidente, din cauza vremii rele

În Mehedinţi, un microbuz a lovit un utilaj de deszăpezire. Accidentul s-a petrecut în această dimineaţă, pe o şosea acoperită cu zăpadă, din judeţul Mehedinţi.



Drumarii începuseră deja deszăpezirea, însă la un moment dat, un microbuz a intgrat în plin într-un utilaj, deşi acesta era semnalizat, inclusiv cu săgeată de ocolire.



Doi pasageri şi conducătorul microbuzului au fost răniţi în impact, iar acum se fac cercetări într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.



Pe de altă parte, valul de ger s-a extins în aproape două treimi din ţară, unde este în vigoare un cod galben de vreme rea, valabil până miercuri dimineaţă.

Frigul s-a simțit puternic în nordul Moldovei, unde un bărbat a ajuns la spital cu hipotermie severă. De altfel, în mai multe oraşe, autoritățile au intervenit pentru a-i duce în adăposturi pe oamenii străzii.

La Iași, azi-noapte au fost minus 10 grade Celsius. Cine a incercat sa iasa pe strada a avut nevoie de curaj și... mai multe straturi de haine.



Pentru a doua noapte la rând, au fost oameni care au avut nevoie de ajutor medical.



Un bărbat de 60 de ani a fost găsit în hipotermie severă, lângă un container în care locuia. Acum este internat în stare gravă.

La Botoșani, din cauza gerului, doi pacienți care au ajuns la Spitalul județean au murit săptămâna trecută. Este vorba despre un bărbat de 55 de ani, internat cu degerături profunde și alte afecțiuni, și despre un bărbat de 65 de ani, adus la spital cu hipotermie severă și care nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Situație-limită în Brașov! Zeci de locatari ai unui bloc și-au petrecut noaptea în frig, după ce specialiștii au depistat acolo scăpări de gaze și au oprit furnizarea. Majoritatea folosesc centrale individuale pentru încălzire.

Alimentarea cu gaz va fi reluată abia după ce o firmă autorizată va remedia problemele. Este posibil să mai dureze două săptămâni.

Iar în Motru, județul Gorj, mii de apartamente nu au căldură și apă caldă, după ce furnizorul local și-a oprit activitatea din cauza lipsei finanțării.

În Bacău, după miezul nopții, termometrele au arătat minus 10 grade Celsius. Oamenii străzii s-au adăpostit în gara din oraș pentru a se încălzi.

Iar în București, pe o ninsoare viscolită și cu minus 6 grade în termometre, asistenții sociali au ieșit pe stradă și i-au dus pe cei fără adăpost în centre.

Frigul năprasnic va continua, spun meteorologii, cel puțin două zile.

