Meteorologii avertizează că temperaturile din următoarele zile vor doborî recorduri pentru luna iunie în mai multe țări. Franța se pregătește pentru temperaturi de până la 43 de grade Celsius, Spania ar putea atinge 45 de grade, iar în unele zone din Marea Britanie, Germania și Italia se pot înregistra până la 40 de grade Celsius – toate acestea înainte de vârful verii, scrie Politico.

În Belgia, unde temperaturile ar putea ajunge la 37 de grade, șeful serviciului meteorologic național a declarat că aceasta ar putea deveni „cea mai fierbinte săptămână înregistrată vreodată” în țară.

Nopțile vor fi, de asemenea, neobișnuit de călduroase, temperaturile urmând să nu coboare sub 25 de grade Celsius în multe regiuni din Europa de Vest. Lipsa răcorii nocturne agravează așa-numitul stres termic – acumularea căldurii în organism – care poate provoca îmbolnăviri și chiar decese, în special în rândul persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii. Aproximativ 200.000 de persoane au murit în Uniunea Europeană din cauze asociate căldurii în ultimii patru ani.

Pentru europenii care se întreabă cine este responsabil pentru această situație, iată cele trei motive principale.

1. Combustibilii fosili

Da, valurile de căldură fac parte din verile emisferei nordice de când există înregistrări. Însă temperatura globală a crescut cu aproximativ 1,4 grade Celsius de când oamenii au început să ardă combustibili fosili pentru a alimenta fabrici, automobile și clădiri, eliberând în atmosferă gaze cu efect de seră.

Ca urmare, nivelul de bază al temperaturilor de vară a crescut. Oamenii de știință sunt de acord că fiecare val de căldură care se produce în prezent este mai intens și mai probabil să apară din cauza schimbărilor climatice.

Schimbările climatice poate că nu au provocat direct „domul de căldură” – fenomenul meteorologic care captează aerul fierbinte deasupra unei regiuni pentru perioade lungi – instalat acum deasupra Europei de Vest, explică Mireia Ginesta, cercetător la Universitatea Oxford.

„Însă ele ridică temperatura de fond pe care acționează sistemele meteorologice. Într-un climat mai rece, acest val de căldură ar fi fost mai puțin intens”, spune ea.

Europa este, de altfel, continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel global, din cauza unei combinații de factori, inclusiv apropierea de Arctica și schimbările în modelele meteorologice regionale.

Oamenii de știință avertizează că, dacă încălzirea globală va ajunge la aproximativ 3 grade Celsius peste nivelul preindustrial, numărul deceselor provocate de căldură în Europa s-ar putea dubla sau chiar tripla comparativ cu scenariul de 1,5 grade.

2. Infrastructura nepregătită

Temperaturile exterioare reprezintă doar o parte a problemei. Europenii își petrec aproximativ 90% din timp în interior – acasă, în magazine, trenuri, școli sau la locul de muncă.

În mare parte din Europa, mai ales în nordul continentului, clădirile au fost proiectate pentru a păstra căldura, nu pentru a o respinge. Chiar și în prezent, multe locuințe noi sunt construite pentru a face față iernilor reci, nu verilor tot mai toride.

În Regatul Unit, de exemplu, 92% dintre locuințe riscă să se supraîncălzească până în anul 2050, potrivit Comitetului pentru Schimbări Climatice.

În plus, deși tot mai multe gospodării europene sunt dotate cu aer condiționat, acesta rămâne o excepție. Doar aproximativ 20% dintre locuințele de pe continent au instalate astfel de sisteme. Chiar și atunci când există, costurile ridicate ale energiei îi împiedică pe mulți să le folosească. Peste o treime dintre europeni spun că nu își permit să își răcească suficient locuințele, procentul ajungând la două treimi în rândul celor cu dificultăți financiare.

Birourile, școlile, trenurile și mijloacele de transport public din multe orașe europene nu dispun nici ele de sisteme eficiente de climatizare.

În Franța, temperaturile ridicate și lipsa echipamentelor de răcire au dus în această săptămână la închiderea a peste 800 de școli. În Belgia, aproximativ o cincime din trenuri nu au aer condiționat, ceea ce a determinat compania națională de căi ferate să anuleze unele curse la orele de vârf.

Deși unele administrații locale au început să amenajeze spații răcorite pentru populație în timpul valurilor de căldură, astfel de inițiative sunt încă rare și funcționează, de regulă, doar pe timpul zilei, nu și în nopțile sufocante.

3. Politicienii preocupați de alte priorități

Guvernele au la dispoziție numeroase măsuri pentru reducerea emisiilor care încălzesc planeta și pentru protejarea populației, infrastructurii și economiei de fenomenele meteo extreme.

Cu toate acestea, pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai severe în Europa, schimbările climatice coboară pe lista priorităților politice.

Deși planurile Uniunii Europene pentru reducerea emisiilor se numără printre cele mai ambițioase din lume, în ultimii ani guvernele au pus accent mai mare pe relansarea industrială și au redus sprijinul pentru unele politici climatice considerate un obstacol pentru competitivitatea economică.

Emisiile UE au crescut ușor anul trecut, un semnal că reducerea poluării a intrat într-o perioadă de stagnare.

În Regatul Unit, consensul politic privind combaterea schimbărilor climatice s-a erodat, deși guvernul laburist a rezistat până acum presiunilor de a extinde exploatările de petrol și gaze din Marea Nordului. Rămâne neclar dacă această poziție va fi menținută după plecarea premierului Keir Starmer.

Atât în Uniunea Europeană, cât și în Marea Britanie, planurile de adaptare la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice – inclusiv valurile de căldură – sunt mult în urma măsurilor de reducere a emisiilor.

Agenția Europeană de Mediu avertizează că statele membre și instituțiile europene nu își protejează suficient cetățenii împotriva temperaturilor extreme. Instituția consideră riscul asociat stresului termic drept „critic” în acest deceniu și „catastrofal” începând cu mijlocul secolului.