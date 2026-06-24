Evaluare Națională 2026. Subiectele la Matematică pe care le-au primit elevii, anii trecuți. Ce pică la examen - programa

Structura subiectelor în ultimii ani

Atât în 2024, cât și în 2025, proba de matematică a fost organizată în jurul aceleiași structuri. La Evaluarea Națională 2024, proba de matematică a fost compusă din trei subiecte principale, fiecare structurat pe mai multe cerințe, de dificultate progresivă, iar elevii au avut de rezolvat exerciții de tip grilă, dar și probleme de geometrie, algebră și funcții.

În 2025, formatul a rămas similar. Subiectul I a cuprins șase cerințe de tip grilă, fiecare valorând câte 5 puncte, iar subiectul al II-lea a inclus, în mod similar, tot șase cerințe în format grilă, notate cu câte 5 puncte fiecare. Subiectul al III-lea a presupus rezolvări complete, cu justificarea fiecărui pas, axate în special pe geometrie. Fiecare dintre cele trei subiecte a fost notat cu câte 30 de puncte.

Ce tipuri de exerciții s-au repetat

Indiferent de variantă sau de anul examenului, anumite categorii de probleme au fost prezente constant. În fiecare dintre ultimii trei ani, elevii au primit exerciții de algebră, probleme cu aplicabilitate practică, exerciții cu funcții și mai multe cerințe de geometrie, aceasta din urmă având o pondere importantă în toate variantele analizate – cu triunghiuri, cercuri, calcule de arii și perimetre, dar și probleme de geometrie în spațiu. La algebră au fost prezente constant calcule, ecuații și exerciții cu expresii matematice.

Specialiștii avertizează, totuși, că o astfel de analiză a anilor trecuți nu poate fi folosită ca o predicție sigură pentru sesiunea curentă. Analiza anilor anteriori nu reprezintă o predicție pentru examenul din 2026, ci arată doar ce tipuri de exerciții au fost considerate esențiale de autorii subiectelor în ultimii trei ani.