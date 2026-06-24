Evaluare Națională 2026. Subiectele la Matematică pe care le-au primit elevii, anii trecuți. Ce pică la examen - programa

Structura subiectelor în ultimii ani
Atât în 2024, cât și în 2025, proba de matematică a fost organizată în jurul aceleiași structuri. La Evaluarea Națională 2024, proba de matematică a fost compusă din trei subiecte principale, fiecare structurat pe mai multe cerințe, de dificultate progresivă, iar elevii au avut de rezolvat exerciții de tip grilă, dar și probleme de geometrie, algebră și funcții.
În 2025, formatul a rămas similar. Subiectul I a cuprins șase cerințe de tip grilă, fiecare valorând câte 5 puncte, iar subiectul al II-lea a inclus, în mod similar, tot șase cerințe în format grilă, notate cu câte 5 puncte fiecare. Subiectul al III-lea a presupus rezolvări complete, cu justificarea fiecărui pas, axate în special pe geometrie. Fiecare dintre cele trei subiecte a fost notat cu câte 30 de puncte.
Ce tipuri de exerciții s-au repetat
Indiferent de variantă sau de anul examenului, anumite categorii de probleme au fost prezente constant. În fiecare dintre ultimii trei ani, elevii au primit exerciții de algebră, probleme cu aplicabilitate practică, exerciții cu funcții și mai multe cerințe de geometrie, aceasta din urmă având o pondere importantă în toate variantele analizate – cu triunghiuri, cercuri, calcule de arii și perimetre, dar și probleme de geometrie în spațiu. La algebră au fost prezente constant calcule, ecuații și exerciții cu expresii matematice.
Specialiștii avertizează, totuși, că o astfel de analiză a anilor trecuți nu poate fi folosită ca o predicție sigură pentru sesiunea curentă. Analiza anilor anteriori nu reprezintă o predicție pentru examenul din 2026, ci arată doar ce tipuri de exerciții au fost considerate esențiale de autorii subiectelor în ultimii trei ani.
Ce prevede structura oficială pentru sesiunea 2026
Potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației pentru sesiunea curentă, formatul probei rămâne organizat pe trei subiecte mari. Subiectul I le cere elevilor să încercuiască, pe broșura de examen, răspunsurile corecte pentru șase exerciții de algebră. Subiectul al III-lea este mai complex și presupune ca elevii să redacteze pe broșura de examen rezolvările corecte pentru cerințele date, putând include exerciții cu calcularea unor expresii, funcții și probleme de geometrie în plan și în spațiu.
Ce conținuturi sunt vizate de programa de examen
Conform programei aprobate pentru evaluarea națională, materia testată acoperă conținuturile de matematică studiate pe parcursul gimnaziului, de la clasa a V-a la clasa a VIII-a. Capitolele principale includ operații cu numere reale, rapoarte și proporții, ecuații și inecuații, calcule cu radicali, precum și noțiuni de algebră aplicată în probleme cu caracter practic. La geometrie, programa cuprinde proprietățile figurilor plane (triunghiuri, patrulatere, cercuri), calculul ariilor și perimetrelor, precum și elemente de geometrie în spațiu, cu poliedre și corpuri rotunde.
Structura rămâne aceeași în fiecare an: un prim subiect cu itemi de tip grilă, axat pe verificarea rapidă a noțiunilor de bază, un al doilea subiect care combină itemi grilă cu probleme aplicate, și un al treilea subiect, cu rezolvări complete și justificate, dedicat în special problemelor de geometrie.
De ce contează nota la matematică
Nota obținută astăzi se include în calculul mediei de admitere la liceu, alături de nota de la proba de limba și literatura română. Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00, urmate de perioada de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, în zilele de 1, 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie 2026.