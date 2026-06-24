Leah Stewart a fost atacată de un rechin sâmbătă, 13 iunie, la plaja Coogee Beach, suferind multiple mușcături la brațe și picioare, precum și o pierdere masivă de sânge, relatează BBC.

Mama în vârstă de 34 de ani a fost transportată la spital în stare critică și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, inclusiv amputarea unui braț.

Marți, fratele ei a declarat că medicii au redus medicația administrată pentru a-i permite să se trezească pentru scurt timp din coma indusă. Ea le-a spus „Te iubesc” mamei și partenerului său, care se aflau la căpătâiul ei, și a întrebat dacă fiica ei este bine.

„Acest lucru s-a întâmplat mult mai repede decât se aștepta oricine, iar pentru noi pare un miracol și reprezintă tot ceea ce atât de mulți dintre noi am sperat și pentru care ne-am rugat în ultima săptămână”, a scris Joshua Stewart într-un mesaj online adresat celor care o susțin pe sora sa.

El a spus că Leah se află încă la terapie intensivă și că, în ultima săptămână, a trecut prin cinci zile de intervenții chirurgicale, urmând să mai aibă și altele în săptămânile viitoare.

Leah Stewart, care lucrează ca profesoară, mersese sâmbătă dimineață la plaja Coogee pentru a înota și se afla în apă, aproape de țărm, când a avut loc atacul.

Anul acesta, în Australia au avut loc mai multe atacuri de rechini. În ianuarie, au fost înregistrate patru atacuri într-o perioadă de doar două zile, inclusiv unul asupra unui băiat care a fost mușcat pe o plajă din Sydney și care ulterior a murit la spital din cauza rănilor suferite.