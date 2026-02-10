La Iași, unde termometrele au arătat în noaptea de luni spre marți -9 grade Celsius, autoritățile i-au dus pe oamenii fără adăpost în centre.

Mulți dintre cei care își fac veacul pe străzile din Iași se adăpostesc în aceste zile geroase în gară.

-Aveţi o casă?

-De unde? Ca a ars casa.

-De cât timp staţi pe drumuri?

-Stau de vreo 2-3 luni (...)

-De 13 ani în stradă?

-Deci, strada e acasă?

Da, aici în Iaşi.

Vă mai da lumea bani?

Da, mai dă, dar nu cer.

Odată ajunși la adăpost, oamenii primesc mâncare caldă de două ori pe zi, sunt îngrijiți medical și au un pat doar al lor unde să doarmă.

Gelu Nichițel, director Fundația Emmaus Iași: „Îi primim, îi înregistrăm, le dăm pijamale, papuci de casă, intră la duş. Avem masă caldă aici pentru fiecare.”

Aproape 70 de persoane sunt cazate doar în Baia Publică din oraș.

Marius Benchea, director general Serviciul Voluntar de Ambulanţă Iași: „Marea majoritate dintre ele nefiind de pe raza judeţului nostru, sunt din alte judeţe, cum ar fi Bucureşti, Neamţ, Vaslui, Galaţi şi Constanta.”

Azi-noapte, Iașiul și alte 9 județe din zona de nord a țării au fost sunt cod galben de ger. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.