El admite că sentimentul de nedreptate al românilor, exprimat la alegerile prezidenţiale trecute, este posibil să se fi consolidat.

”Trebuia să recunoaştem că deja de anul trecut, de la alegerile prezidenţiale, s-a văzut că avem un vot anti-sistem foarte puternic (...) deci exista un sentiment de ostilitate şi de nedreptate foarte puternic, iar acest sentiment, cu lucrurile care au evoluat de atunci încoace, cu măsurile pe care am fost nevoiţi să le punem în practică, care nu au fost dublate întru totul de măsuri compensatorii de corectare a nedreptăţilor, de exemplu corectarea pensiilor magistraţilor, alte elemente pe care românii le percep ca nedreptăţi a făcut să apară acest sentiment de oboseală, de percepţie că nu toată lumea este pusă să achite nota de plată, ceea ce s-a întâmplat şi deci există posibilitatea ca acest sentiment de nedreptate să se fi consolidat”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24, luni seară.

El a arătat că, atunci când se iau măsuri de corectare a deficitelor apar nemulţumiri, amintind că, dacă nu ar fi redus cheltuielile, România nu ar fi fost finanţată în continuare.

”Era evident că aceste măsuri care au fost luate sunt măsuri care au un cost care înseamnă o contracţie economică, orice s-ar spune, şi care, pe bună dreptate, nemulţumesc o parte dintre cetăţeni. Cu cât aceste măsuri corective se lungesc, cu atât nemulţumirea creşte. Cu cât măsurile aşteptate de reducere a cheltuielilor de stat, de reducere a personalului excedentar, de corectare a nedreptăţilor, de îndreptare a pensiilor magistraţilor, cu atât starea de nemulţumire nu poate să se atenueze şi românii nu mai au răbdare”, a adăugat premierul.