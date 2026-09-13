Vestea bună este că se va încălzi treptat începând de mâine.

Vremea este mult mai rece decât ne-am obișnuit în ultimele zile, iar în sud și est temperaturile sunt sub valorile normale pentru jumătatea lunii septembrie.

Temperaturile vor scădea brusc pe timpul nopții

În București, în această seară și în prima parte a nopții sunt așteptate ploi, în timp ce temperaturile vor coborî până la 10-12 grade. Și în restul țării, nopțile vor fi reci, cu temperaturi până la 6 grade în depresiunile din zona montană.

În această seară mai sunt așteptate ploi în zone din Muntenia, Dobrogea și în sudul Moldovei, iar pe litoral vântul va avea intensificări și poate ajunge la 40-50 de kilometri pe oră. Local pot apărea și descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și vijelii. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat în intervale scurte.

De mâine, însă, temperaturile încep să crească. În sudul țării vor fi 27-28 de grade, iar marți și miercuri vremea continuă să se încălzească.

Spre finalul săptămânii temperaturile vor fi din nou peste cele normale pentru această perioadă cu până la 30 de grade în sud-vestul țării. În București, vineri sunt anunțate până la 29 de grade.