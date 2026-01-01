ANM a emis Cod roșu de vânt într-un județ. Rafale de peste 120 de km/h. „Viscolește puternic și troienește zăpada”

Vremea
01-01-2026 | 21:18
viscol

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, o atenţionare nowcasting Cod roșu de vânt puternic, valabilă în zonele montane înalte din judeţul Cluj, unde viteza la rafală poate depăși 120 km/h.

autor
Stirileprotv

Avertizarea este valabilă de la ora 21:30 până la miezul nopții, în judeţul Cluj, în zona de munte, la altitudini de peste 1.800 de metri.

„Vânt foarte puternic, cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește puternic și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate aproape de zero”, transmit meteorologii.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: viscol,

Dată publicare: 01-01-2026 21:18

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ
Vremea
Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ

Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. 

Vremea azi, 31 decembrie 2025. Ultima zi din an vine cu temperaturi de până la -14 grade și viscol
Vremea
Vremea azi, 31 decembrie 2025. Ultima zi din an vine cu temperaturi de până la -14 grade și viscol

Ultima zi din an aduce vreme rece, soare în sud și în sud-est, înnorări și ninsori slabe în celelalte regiuni. Viscolul continuă în zonele montane, dar apare și în centrul și în nord-estul țării.

Zăpadă în ultima zi din an. Zonele sub Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită | HARTĂ
Vremea
Zăpadă în ultima zi din an. Zonele sub Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită | HARTĂ

O atenţionare Cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00.

Recomandări
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”
Stiri actuale
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”

Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.

Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat
Stiri actuale
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital
Stiri actuale
Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital

În noaptea de Revelion au fost persoane care nu au renunțat la petarde și artificii. Le-au manevrat greșit și au ajuns cu arsuri la camera de gardă. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28