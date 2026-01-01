ANM a emis Cod roșu de vânt într-un județ. Rafale de peste 120 de km/h. „Viscolește puternic și troienește zăpada”

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, o atenţionare nowcasting Cod roșu de vânt puternic, valabilă în zonele montane înalte din judeţul Cluj, unde viteza la rafală poate depăși 120 km/h.

Avertizarea este valabilă de la ora 21:30 până la miezul nopții, în judeţul Cluj, în zona de munte, la altitudini de peste 1.800 de metri.

„Vânt foarte puternic, cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește puternic și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate aproape de zero”, transmit meteorologii.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

