Prognoza, realizată de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), indică o continuare a caniculei și a secetei, cu excepția unor scurte perioade de apropiere de normal în sud-estul țării, transmite news.ro.

Pentru săptămâna 10-17 august, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și centrale, dar mai coborâte în sud-est, iar ploile vor fi deficitare la nivel național, mai ales în zonele montane.

În săptămâna 17-24 august, temperaturile vor rămâne peste normal în vest și centru, iar precipitațiile vor fi deficitare în zonele montane și local în vest și centru.

În săptămâna 24-31 august, temperaturile vor fi mai ridicate în regiunile vestice, nordice și centrale, iar ploile vor reveni la normal.

În ultima săptămână a prognozei, 31 august – 7 septembrie, mediile termice vor fi ușor peste normal în regiunile intracarpatice, iar precipitațiile vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

Impactul asupra sistemului energetic și a agriculturii

Prognoza ANM confirmă temerile specialiștilor privind menținerea secetei și a caniculei, care au afectat deja producția hidro și au forțat închiderea unor centrale electrice în mai multe țări europene. În România, nivelul scăzut al Dunării a pus presiune pe Centrala de la Cernavodă, iar autoritățile au recurs la măsuri de urgență pentru a redirecționa debitul apei. De asemenea, agricultura este grav afectată, cu estimări ale pierderilor de recolte de miliarde de euro la nivel european.

Recomandări pentru populație

ANM recomandă populației să se informeze în mod constant cu privire la evoluția vremii și să ia măsuri de protecție împotriva caniculei, în special în zonele unde temperaturile vor fi extrem de ridicate. De asemenea, autoritățile îndeamnă la consum responsabil de apă și energie, având în vedere presiunea asupra resurselor în această perioadă.