Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

Vremea
20-11-2025 | 19:26
ninsoare iarna zapada
Inquam Photos / Octav Ganea

Iarna 2025–2026 se anunță a fi una dintre cele mai marcante din ultimii ani pentru România, potrivit analizelor realizate de Severe Weather Europe.

autor
A.C.

Prognoza sezonieră indică un sezon rece bine definit, cu temperaturi sub normalul perioadei în decembrie și ianuarie, urmate de o atenuare a fenomenelor extreme către finalul lunii februarie.

Configurația atmosferică a acestei ierni este determinată de doi factori majori la nivel global: un episod La Niña de intensitate slabă până la moderată și o perturbare timpurie a vortexului polar. Aceste fenomene permit aerului arctic să coboare mai ușor spre latitudinile medii, afectând direct România și întreaga regiune a Europei de Est.

Circulația atmosferică globală va favoriza instalarea unor mase de aer rece provenite din nord-est, asociate cu anticiclonul scandinav, ceea ce creează premisele pentru episoade de iarnă autentică.

Decembrie 2025: debut timpuriu al sezonului rece

Conform modelelor meteorologice analizate, România va înregistra încă din decembrie temperaturi mai scăzute decât media multianuală a perioadei. Hărțile de prognoză plasează țara într-o zonă cu anomalii negative de temperatură, ceea ce sugerează un început mai devreme al iernii față de ultimii ani.

Luna decembrie va aduce valori termice sub normalul climatic în majoritatea regiunilor țării. Instabilitatea atmosferică va fi determinată de circulația aerului rece dinspre nord-est, generând precipitații sub formă de ninsoare, mai ales în Moldova, Transilvania și zonele subcarpatice. Probabilitatea pentru formarea unui strat consistent de zăpadă este crescută în zonele menționate.

În regiunile sudice, temperaturile negative vor alterna cu perioade mai blânde, însă episoadele de ninsoare rămân o posibilitate în majoritatea zonelor țării.

Ianuarie 2026: luna cea mai friguroasă a iernii

Ianuarie va reprezenta punctul culminant al sezonului rece, potrivit prognozelor meteorologice. România se va afla într-un "culoar rece" alimentat constant de aerul arctic provenit din Rusia, un tipar atmosferic asociat în mod tradițional cu cele mai severe episoade de iarnă din țara noastră.

În această lună sunt așteptate temperaturi semnificativ sub media normală, în special în estul și nordul României. Se prevăd perioade prelungite cu ger, cu valori minime accentuate în timpul nopții și dimineții. Zonele montane și Moldova se vor confrunta cu episoade de viscol, iar ninsorile vor fi consistente în zonele unde aerul rece se întâlnește cu umezeala dinspre sud.

Specialiștii Severe Weather Europe compară configurația atmosferică din ianuarie 2026 cu iernile clasice ale anilor 2000, când România se confrunta frecvent cu valuri de frig intens și fenomene meteorologice extreme.

Februarie 2026: tranziție spre primăvară cu vreme variabilă

După două luni dominate de temperaturi scăzute și precipitații solide, februarie marchează începutul unei schimbări în evoluția vremii. Prognoza sezonieră indică o tendință de încălzire la nivelul întregii Europe, România intrând într-o zonă de tranziție între masele de aer rece și cele mai calde.

Temperaturile vor fi apropiate sau ușor superioare mediei climatologice a perioadei. Se așteaptă o alternanță frecventă între perioade reci și intervale mai blânde. Precipitațiile sub formă de ninsoare vor fi mai puțin frecvente comparativ cu lunile anterioare, iar riscul pentru fenomene extreme precum viscolul puternic va fi redus.

Cu toate acestea, oscilațiile termice caracteristice finalului de iarnă pot fi mai accentuate decât în mod obișnuit, ceea ce înseamnă că episoadele izolate de vreme rece nu sunt excluse.

*Sursa analizei: Severe Weather Europe – modele meteorologice sezoniere pentru iarna 2025–2026*

Dată publicare: 20-11-2025 19:26

