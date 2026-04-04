Nu pentru plimbare, ci pentru un maraton de programare și inovație. Cu ajutorul tehnologiei, participanții încearcă să găsească soluții care să îi încurajeze pe oameni să folosească transportul în comun.

Cinci echipe a câte patru membri, persoane din domeniul IT, comunicare și sustenabilitate, dar și elevi, au lucrat toată seara la soluții pentru mobilitatea sustenabilă. Ana Drăgan, una dintre participante, este o tânără antreprenoare, pasionată de educația digitală.

Ana Drăgan, participant la hackathon: „Timp de 48 de ore pe ruta București-Timișoara și înapoi vom crea soluții la probleme existente ce au nevoie de această parte de sustenabilitate. Fiecare echipă va avea cușeta sa și după o zi întreagă la Timișoara ne întoarcem ca să prezentăm soluțiile.”

Dan a venit din Iași să participe la competiția care se desfășoară în tren.

Dan Popescu, participant la hackathon: „De abia așteptăm să ne punem pe treabă. Fiecare a venit cu câte ceva. Abia așteptăm ca mentorii să vină să ne susțină. Se întâmplă foarte des ca tu să schimbi mai multe mijloace de transport și ne-am gândit să facem o aplicație care le include pe toate: tren, bicicletă.”

În fiecare cușetă au circulat mai multe idei.

Ioana Bitoleanu, participant la hackathon: „Prima dată i-am cunoscut aici și acum câteva minute când am ajuns. Cred că ne vom completa, fiecare își va aduce expertiza proprie.”

Un juriu de experți din business, mobilitate, sustenabilitate și politici publice va selecta ideile câștigătoare, cu sprijinul Pro TV.

George Bonea, cofondator Sustainability Express: „Ne-am dorit foarte mult, știind ce vrem să scoatem la finalul proiectului, să avem o persoană care să facă zona de IT, cineva care e foarte bun în zona de comunicare, cineva din zona de business, sustenabilitate și mai mult decât orice ne-am dorit să avem câte un elev de liceu în fiecare echipă.”

Cosmin Pîrvu, cofondator Sustainability Express: „Sunt convins că o să avem 5 concepte pe care să le putem implementa, mai ales că e vorba de sustenabilitate și de mobilitate în general. Să cumpărăm trenuri frumoase, să schimbăm șinele, unele dintre condițiile pe care le-am pus de la început să fie o soluție implementabilă pe care să o testăm.”

Hackathonul Sustainability Express este un proiect unic în România și se află la prima ediție.