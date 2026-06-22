Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, pe strada Postăvarul au avut loc scurgeri de gaz de la o ţeavă care face legătura cu un bloc.

”Ca măsură preventivă a fost realizată evacuarea tuturor celor 6 scări ale blocului. Până în acest moment au fost evacuate 90 de persoane şi a fost întreruptă alimentarea cu gaz de către reprezentanţii companiei de gaze”, a arătat sursa citată.

Acolo au intervenit o autospecială de stingere, SMURD, SABIF, Detaşamentul Special de Salvatori, echipaj CBRN.

ISU a precizat că au fost făcute măsurători la trei scări de bloc şi nu au fost detectate valori peste limitele normale. În cele din urmă, a fost permis accesul locatarilor în apartamente.