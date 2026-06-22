Fotografiile de la fața locului, publicate de compania Queen Bee Supply, arată apicultorii încercând cu disperare să adune roiurile uriașe de albine care zumzăiau zgomotos în jurul camionului răsturnat, duminică, în Mauriceville, arată New York Post.

Autoritățile locale au lansat un apel către toți apicultorii din zonă pentru a ajuta la operațiunile haotice de curățare, a relatat KBTX.

„Nu e ceva ce ți-ai dori vreodată să vezi, dar e atât de frumos să vezi apicultori ajutându-se între ei. De la întreprinderi comerciale până la apicultori amatori, suntem recunoscători tuturor celor care au venit și au dat o mână de ajutor”, a scris compania într-o postare pe rețelele sociale.

Serviciile de urgență din Orange County au avertizat locuitorii din zonă să rămână în case în timp ce echipele se ocupau de mutarea stupilor din camionul avariat în alte mijloace de transport, potrivit KOGT.

Camionul transporta 50.000 de livre de albine când s-a răsturnat.

„Apreciem răbdarea și cooperarea tuturor în timp ce echipele lucrează pentru a rezolva acest incident în condiții de siguranță”, a declarat agenția într-un comunicat.

Nu s-au înregistrat răniți, însă, un fotograf de la agenția de știri KDFM, cu sediul în Beaumont, a fost înțepat.