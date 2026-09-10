La sporul natural există un deficit de 5.280 de persoane.

Acest dezechilibru a fost cauzat de faptul că numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

În a șaptea lună a anului, au fost eliberate 13.497 de certificate de naștere. Deși acest număr este cu 1.705 mai mare, adică o creștere de 14,5% față de luna iunie 2026, el reprezintă totuși un recul de 4,2% (589 de copii mai puțin) comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Pe partea mortalității, statisticile indică un total de 18.777 de decese. Aceasta este o ușoară ameliorare față de iulie 2025, când s-au înregistrat cu 170 de cazuri mai multe, și față de iunie 2026, când diferența a fost de 262 de cazuri. Din totalul pierderilor de vieți, 64 au fost înregistrate în rândul sugarilor cu vârsta sub un an, o cifră cu 12 mai mică decât în iulie 2025, dar cu 25 mai mare decât în luna precedentă.

Structura pe vârste a deceselor conturează clar profilul unei populații îmbătrânite. Peste 40% din totalul deceselor, respectiv 7.646 de cazuri, a fost consemnat la persoanele de 80 de ani și peste. Grupelor de vârstă 70-79 de ani și 60-69 de ani le-au revenit 28,3% (5.311 decese) și, respectiv, 15,7% (2.952 decese) din total. Cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani (57 de cazuri), 0-4 ani (76 de cazuri) și 20-29 de ani (83 de cazuri).

Din punct de vedere al mediului de rezidență, decesele în mediul urban au ajuns la 9.607, înregistrând o creștere de 0,9% față de iulie 2025. În contrast, în mediul rural numărul deceselor a scăzut cu 2,7%, totalizând 9.170 de cazuri.

În ceea ce privește dinamica familială, luna iulie a adus 12.756 de căsătorii. Simultan, au fost pronunțate 2.058 de divorțuri, fie prin hotărâri judecătorești definitive, fie pe cale administrativă sau prin procedură notarială, pe baza acordului soților.