ANM a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu de vânt puternic, valabile vineri, 20 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării. Rafalele vor ajunge la 140 km/h la altitudini mari, iar în București vântul va sufla cu viteze de până la 60 km/h.
Vântul va sufla cu până la 70 km/h în mai multe regiuni
Prima avertizare cod galben este valabilă vineri, între orele 10:00 și 15:00, și vizează sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, precum și unele zone montane.
În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80-100 km/h, cele mai mari intensificări fiind așteptate pe creste.
Tot în intervalul 10:00-15:00, ANM a emis un cod portocaliu de vânt puternic pentru estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Aici, rafalele vor atinge 90-110 km/h, iar la altitudini mari pot ajunge la 120-140 km/h.
Cod galben de vânt în Carpații Orientali și Munții Apuseni
O nouă atenționare cod galben va intra în vigoare vineri, la ora 15:00, și va fi valabilă până la ora 23:00.
Aceasta vizează Carpații Orientali și Munții Apuseni, unde vântul va avea viteze de 70-90 km/h. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90-120 km/h.
Cum va fi vremea în București
Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru Capitală, vineri, vremea va fi vântoasă în prima parte a zilei, când rafalele vor atinge 50-60 km/h. Ulterior, vântul va slăbi treptat în intensitate.
Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade Celsius.
Pentru municipiul București este în vigoare o atenționare cod galben de vânt, valabilă vineri, în intervalul 10:00-15:00.
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