Vântul va sufla cu până la 70 km/h în mai multe regiuni

Prima avertizare cod galben este valabilă vineri, între orele 10:00 și 15:00, și vizează sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, precum și unele zone montane.

În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80-100 km/h, cele mai mari intensificări fiind așteptate pe creste.

Tot în intervalul 10:00-15:00, ANM a emis un cod portocaliu de vânt puternic pentru estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Aici, rafalele vor atinge 90-110 km/h, iar la altitudini mari pot ajunge la 120-140 km/h.