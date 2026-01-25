În regiunile sudice și în centrul țării apare un pic soarele, dar în rest predomină vremea închisă. Din când în când o să plouă slab, în vest, sud-vest, de asemenea în centru și în sudul țării, iar la munte vor fi precipitații mixte.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când, dimineața se va forma ceață și sunt condiții de polei. Se face mai cald decât ar fi normal, iar maximele vor ajunge până la 10 grade pe litoral.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim temperaturi mai ridicate decât sâmbătă și în jur de 7 grade la amiază. Dimineața este ceață, dar mai târziu se arată și soarele printre nori.

Ziua a început cu ceață și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Amiaza ne aduce atmosferă închisă și cel mult 3 grade la Piatra Neamț și Vaslui.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se mai adună norii și vor aduce câteva ploi slabe. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 8 grade la Satu Mare și Baia Mare.

În vestul României se face mult mai cald decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile vor ajunge până la 15 grade în Dealurile de Vest. Predomină vremea închisă, o să plouă slab și trecător, iar în Banat și în Crișana vântul o să bată cu 50…70 km/h.

În Transilvania, acum dimineața este ceață în unele zone. Pe parcursul zilei, s-ar putea să picure puțin, iar în zonele de munte se anunță precipitații mixte. Apare un pic și soarele, iar temperaturile cresc ușor față de ieri și vor ajunge până la 7 grade la Sibiu.

Vremea în Oltenia

În Oltenia ne așteaptă o zi cu înnorări, ceață și ploi slabe temporare. Se mai încălzește și pe aici. La amiază se ating 8 grade la Râmnicu Vâlcea.

În ținuturile sudice s-ar putea să picure puțin, iar la începutul zilei, în zonele de câmpie, se va semnala ceață. Vedem puțin și soarele, iar maximele ajung la 9 grade la Pitești.

Vremea în București

În București avem o zi cu înnorări, dar și scurte perioade cu soare. Vântul devine ceva mai activ și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra în jur de 7 grade.

Luni vremea devine foarte caldă pentru această perioadă. La amiază se ating în jur de 12 grade, dar o să plouă pe tot parcursul zilei, iar vântul o să bată cu 40 km/h.

Marți, temperatura aerului scade ușor. La amiază vor fi în jur de 7 grade. Din când în când, se mai adună norii și o să mai vină câțiva stropi de ploaie.

Miercuri se anunță o zi cu vreme frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit la final de ianuarie. După prânz se vor înregistra 11 grade, vântul va fi ceva mai activ, iar în noaptea de miercuri spre joi, minima va ajunge la minus 1 grad la marginea orașului.

Vremea la munte

La munte urmează o zi cu precipitații temporare, sub formă de lapoviță. Vântul va avea intensificări în zonele înalte din Carpații Meridionali și Occidentali, cu rafale de peste 80…100 km/h. Temperaturile din stațiuni cresc ușor față de sâmbătă.

Luni vin precipitații sub formă de lapoviță, iar la altitudini mari va continua să ningă și se va depune strat de zăpadă. În Carpații Meridionali se pot acumula peste 25…40 l/m². Vântul agită atmosfera, iar pe creste se anunță viscol puternic, cu rafale de peste 80…100 km/h.

Marți, temperaturile continuă să scadă. Atmosfera va fi închisă, vor fi precipitații mixte, iar vântul se intensifică la altitudini mari.

Miercuri se mai adună norii pe parcursul zilei, dar precipitațiile apar mai ales în noaptea de miercuri spre joi, în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali. Vântul o să bată mai tare în zonele de creastă.

